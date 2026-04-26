NBA／不在乎得分惹怒約柯奇 麥克丹尼爾斯強硬回擊：計時器還在跑

灰狼在主場以112比96擊敗金塊，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢，但比賽尾聲因一次「進攻潛規則」引爆衝突，成為全場焦點。

此役灰狼在迪文森佐（Donte DiVincenzo）與愛德華（Anthony Edwards）因傷提前退場的情況下，仍展現強大韌性與團隊戰力，最終穩住領先帶走勝利。不過就在終場前最後幾秒，場上氣氛突然急轉直下。

當比賽勝負已定、雙方準備收兵之際，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在最後一次進攻中選擇上籃得分，為灰狼將比數定格在112比96。這個動作隨即引發金塊不滿，約柯奇（Nikola Jokic）從另一端球場怒衝過來，當場與麥克丹尼爾斯正面對峙，雙方爆發衝突。

場面迅速升溫，藍道（Julius Randle）見狀上前替隊友出頭，與約柯奇發生推擠，最終兩人皆在比賽剩下約1.6秒時遭裁判驅逐出場，為這場比賽畫下充滿火藥味的句點。

談到這次爭議動作，麥克丹尼爾斯毫不退讓地表示：「計時器還在跑，所以我就去得分。」當被問到約柯奇當下是否對他說了什麼時，他則輕描淡寫回應：「老實說我不知道他說了什麼，我只看到一個大塊頭衝過來。」

事實上，麥克丹尼爾斯在本輪系列賽早已成為話題人物，他先前曾公開點名約柯奇及多名金塊球員「防守太爛」，相關言論在網路上引發熱議。這場比賽的最後一擊，無疑再次加深雙方之間的火藥味。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後顯然也對此表達不滿：「我不喜歡麥克丹尼爾斯那個動作，比賽已經結束，雙方都已經接受結果了。」他進一步表示：「在2026年的比賽裡，這種事情其實不太會發生，那比較像是80年代球隊還會繼續得分的情況，但這就是他的風格，也只能如此了。」

對於金塊的不滿，麥克丹尼爾斯態度依然強勢，他直言：「和丹佛對戰本身就很有動力，真的夠了。我們不在乎他們說什麼，只要看到球衣上的名字與數字，就會讓我們打出這樣的比賽。」