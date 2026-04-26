NBA／一戰封神！灰狼多森姆板凳救火飆43分 狂寫半世紀神紀錄

灰狼在2月從芝加哥交易來多森姆（Ayo Dosunmu）時，原本期待的是一名防守強悍、進攻判斷成熟的後場戰力，但如今他卻用行動證明，自己也能成為頂級得分手。

在主力球星愛德華（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）因傷提前退出比賽的情況下，多森姆挺身而出，轟下生涯新高43分，更寫下近50年來季後賽替補球員最高得分紀錄，帶領灰狼以112比96擊碎金塊，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後表示：「Ayo今晚真的不可思議，一次又一次完成進攻。」多森姆全場17投13中，三分球5投5中，罰球12罰全進，在全場最高42分鐘的出賽時間內打出近乎完美的效率。

芬奇也進一步稱讚：「他的切入速度非常快，終結能力驚人，也能命中關鍵投籃。他毫不畏懼，我們幾乎就是讓他一路打到體力耗盡為止。」

這場43分的爆發，也讓多森姆成為自1976年西雅圖超音速的布朗（Fred Brown）替補攻下45分以來，季後賽替補最高得分的球員，寫下歷史里程碑。

對於這場生涯代表作，多森姆謙虛表示：「我知道這聽起來很老套，但我不會、也不能把這一刻視為理所當然，因為我明白走到這裡有多不容易。」