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NBA／湯普森球場情場皆崩盤？ 歌手女友怒控劈腿：忠誠不可妥協

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湯普森和女友梅根不歡而散。 法新社
湯普森和女友梅根不歡而散。 法新社

獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）與知名饒舌歌手梅根（Megan Thee Stallion）的戀情正式畫下句點，這段公開不到1年的關係，在球季結束後爆出震撼分手風波，且過程並不平靜。

梅根透過Instagram限時動態發表長文，雖未直接點名湯普森，但內容明顯指向這位NBA球星。她指控對方在交往期間劈腿，批評其在球季期間情緒不穩、對待她的態度惡劣，甚至質疑是否願意維持專一關係。

她在貼文中寫道：「你出軌，把我帶進家庭生活，彷彿一切很美滿安好，結果最後你卻退縮。整個球季我都在支持你、忍受你糟糕的情緒和對我的態度，現在你卻說你不確定自己能不能專一？我真的需要好好休息一下。就這樣，再見。」

隨後梅根也向《Page Six》證實分手消息，並且發表正式聲明：「我已經決定結束與湯普森的關係。信任、忠誠與尊重是我在一段關係中不可妥協的原則，一旦這些被破壞，就沒有繼續走下去的可能。我會把這段時間留給自己，重新找回平靜與清晰的方向。」

截至目前為止，湯普森尚未對此事件公開回應。

兩人是在2025年7月正式公開戀情，當時梅根在IG上傳一張照片，背景出現湯普森身影，隨後確認交往關係。之後兩人多次公開同框，感情看似穩定，甚至在2025年10月傳出已經同居。

然而這段關係在短短數月內急轉直下，最終以公開指控與決裂收場。值得注意的是，這起分手事件發生在湯普森職業生涯相對低潮的時期。2025-26年賽季他在獨行俠表現不如預期，被外界認為是生涯最掙扎的賽季之一，加上他在數月前剛滿36歲，未來生涯走向與退役時程也開始成為討論焦點。

目前湯普森仍與獨行俠有1年合約在身，2026-27賽季年薪為1750萬美元，但在球場與場外同時面臨壓力之下，這位昔日神射手接下來的動向與狀態，將持續受到外界關注。

梅根透過Instagram限時動態發表長文。圖截自IG
梅根透過Instagram限時動態發表長文。圖截自IG

NBA季後賽

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