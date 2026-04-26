NBA／灰狼G4傷兩先發 奇兵多森姆狂轟43分狙擊金塊搶聽牌

灰狼隊今天季後賽第4戰主場迎戰金塊隊，開賽不到2分鐘迪文森佐（Donte DiVincenzo）就傷退，第二節當家球星愛德華（Anthony Edwards）也因左膝傷勢退場，但球隊有多森姆（Ayo Dosunmu）扮演奇兵，他三分球5投俱中，狂轟生涯新高43分，助隊下半場反超比分，以112：96收下主場連勝，系列賽也取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

第6種子的灰狼首戰吞敗後連勝3場，今天在多森姆單場第5記三分球破網下確保勝利，但最後1.3秒還出現插曲，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）還上籃，讓金塊當家球約柯奇（Nikola Jokic）十分不滿，衝到前場推了麥克丹尼爾斯，麥克丹尼爾斯也雙手揪約柯奇的衣領，險些引發「大場面」。裁判經畫面檢視，兩位球員都直接被吹出場。

灰狼先發迪文森佐今天首節10分44秒三分球出手沒進後準備搶進攻籃板，沒碰撞下突然右腳發軟倒地，之後摀著腳後跟和腳踝，在攙扶下才前往休息室，沒多久球隊就宣布他不會回歸；第二節剩下2分43秒，愛德華防守落地時左膝疑似過度伸展，倒地後同樣需要協助才能回到休息室。

少喝兩名先發的灰狼，半場以50：54落後，但多森姆下半場挺身而出，他三分球彈無虛發，加上戈貝爾（Rudy Gobert）限制住約柯奇，灰狼單節打出32：28的逆轉攻勢，第四節再打出13：4猛攻，領先擴大到兩位數，最終在多森姆的紀錄夜收下系列賽3連勝。

多森姆替補上陣42分鐘是灰狼最高，17投13中包括5投俱中的三分球，加上12罰都把握，轟下生涯新高43分，也是NBA史上第4位季後賽替補上陣攻破超過40分的球員；替補的里德（Naz Reid）也有17分，藍道（Julius Randle）15分。

金塊以穆雷（Jamal Murray）30分最高，約柯奇24分、15籃板、9助攻，但「準大三元」表現沒能助隊扳平系列賽，台灣時間周二進行的第5戰必須背水一戰。