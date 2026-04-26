NBA／愛德華倒下、迪文森佐重傷 灰狼G4連傷兩先發

灰狼隊今天季後賽第4戰主場迎戰金塊隊，但上半場就接連折損兩名大將，先是季後賽全勤的迪文森佐（Donte DiVincenzo）開賽不到2分鐘就在無碰撞下倒地，當家球星愛德華（Anthony Edwards）第二節再因左膝不適回到休息室，成灰狼挑戰「聽牌」優勢的利空消息。

系列賽前3戰打完，第6種子灰狼取得2勝1敗優勢，迪文森佐扮演關鍵角色，例行賽82場都先發的他本季投進244記三分球，在聯盟排名第6，季後賽前3戰分別拿下12分、16分和15分，但今天首節10分44秒三分球出手沒進後準備搶進攻籃板，沒碰撞下突然右腳發軟倒地，之後摀著腳後跟和腳踝，在攙扶下才前往休息室。

灰狼過幾分鐘後就宣布，迪文森佐本戰不會回歸。

迪文森佐開賽不到2分鐘就在無碰撞下倒地，可能遭遇跟腱撕裂報銷。 法新社

壞消息接二連三，愛德華第二節剩下2分43秒時，跳起來干擾金塊強森（Cam Johnson），落地時卻疑似左膝過度伸展，痛苦倒地後同樣需要協助才能回到休息室。

愛德華例行賽尾聲14場比賽因右膝狀況缺席11場，今天8投也僅1中，半場打完灰狼以50：54落後金塊。