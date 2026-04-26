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NBA／唐斯季後賽首度大三元退老鷹 尼克扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

揮別季後賽前兩敗都以1分差輸球低潮，尼克隊今天在唐斯（Karl-Anthony Towns）季後賽首度「大三元」、阿努諾比（OG Anunoby）22分聯手發揮下，以114：98擊敗老鷹隊，將系列賽2比2扳平。

11度入選明星賽的唐斯今天繳出20分、10籃板、10助攻表現，不但是生涯首度季後賽「大三元」，也僅僅是尼克第4人，加入弗雷澤（Walt Frazier）、麥奎爾（Dick McGuire）和哈特（Josh Hart）行列。

尼克從首節中段就掌握戰局，帶著27：20進入第二節，半場優勢擴大到58：44，第三節尾聲優勢更達20分。尼克第四節領先分數來到全場最高的24分，最終在部分紐約球迷到場助威下寫下大勝。

勝負早早底定下，還有3分多鐘兩隊就派上替補上陣。尼克今天5人得分兩位數，除阿努諾比和唐斯超過20分，布朗森（Jalen Brunson）也有19分發揮；麥凱倫（CJ McCollum）17分已是老鷹最多，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）15分。

扳平系列賽的尼克重新要回主場優勢，台灣時間周三進行的第5戰將回到紐約迎敵。

布朗森 明星賽 唐斯 NBA季後賽

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