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NBA／亞歷山大狂轟季後賽新高42分 雷霆再退太陽3連勝聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大刷新個人季後賽生涯最高得分紀錄。 法新社
亞歷山大刷新個人季後賽生涯最高得分紀錄。 法新社

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天季後賽第3戰上演飆分秀，面對太陽隊的防守，全場18投15中，加上12次上罰球線只失手1球，狂轟42分，創下個人季後賽生涯得分新高，率隊以121：109踢館成功，首輪季後賽取得3勝0敗的「聽牌」優勢。

太陽首節曾握有24：15優勢，但雷霆外線連發，4記三分彈帶動一波16：3的反撲，首節打完以33：28領先，半場打完也握有62：53領先。

上季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP的亞歷山大，率雷霆下半場擴大優勢，他第四節高難度的後撤步出手進球助隊領先到102：87，第四節領先也一路維持到最後。

亞歷山大前7投俱中，上場38分鐘轟下全場最高42分外帶8助攻，頂替威廉斯（Jalen Williams）出賽的米契爾（Ajay Mitchell）15分是雷霆次高，卡盧索（Alex Caruso）替補貢獻13分。

太陽今天也少了中鋒威廉斯（Mark Williams）和古德溫（Jordan Goodwin），布魯克斯（Dillon Brooks）雖有33分、7籃板演出，格林（Jalen Green）也有26分，布克（Devin Booker）16分，仍陷入退無可退處境，只能拚台灣時間周二進行的第4戰延長戰線。

布魯克斯 太陽 亞歷山大 NBA季後賽

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