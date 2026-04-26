快訊

影／川普出席白宮記者晚宴傳有人開槍 與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離

沈伯洋瘦一點像木村拓哉？她嘆：居然找不到他的法案政績來誇

昔德撲冠軍搶銀行千萬被捕成階下囚 落寞上囚車面貌首曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／班凱羅、貝恩各轟25分 「老八」魔術G3再勝活塞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

透過附加賽才搭上季後賽末班車的魔術隊，今天回到主場迎戰東區頭號種子活塞隊，在班凱羅（Paolo Banchero）和後衛貝恩（Desmond Bane）各拿25分領軍下，第四節最多取得17分領先，雖一度活塞超前，靠節末一波9：0攻勢回到領先，最終仍以113：105守護主場，7戰4勝的系列賽取得2比1領先，離「老八傳奇」再進一步。

這是1984年NBA開始進行16隊季後賽後，第13度季後賽首輪打完3戰由第8種子以2比1領先頭號種子。過去12度有5次上演「下剋上」，包括2023年熱火隊、2012年76人隊、2011年灰熊隊、2007年勇士隊和1999年的尼克隊。

第4戰仍由魔術作東，將在台灣時間周二早上登場，班凱羅盼球隊取得「聽牌」優勢，今天還有12籃板、9助攻的他說：「我們很期待（美國時間）星期一的比賽。」。

兩隊首節26：26戰平，魔術半場取得61：54領先，下半場持續擴大差距，第四節8分42秒卡特（Wendell Carter Jr.）進球後領擴大到96：79。但活塞接續6分鐘打出26：8的反撲攻勢，2分52秒康寧漢罰進球後活塞反以105：104超前，但華格納（Franz Wagner）連拿5分，班凱羅最後38秒再補上三分彈，驚險以9：0的收尾攻勢要回領先，以113：105收下第2勝。

康寧漢罰進超前球後活塞就1分未得，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）說：「我們的防守、沈著冷靜和溝通，這些都至關重要。」

活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）強調，一場一場來，「如果我們星期一拿下來，我們就把主場優勢拿回來了。我們會從今天的比賽中學習，但這已經結束了。」

康寧漢攻下全場最高27分和9助攻但也出現9失誤，哈里斯（Tobias Harris）23分。

NBA 華格納 班凱羅 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／G2單節30比3海嘯攻勢 東區龍頭活塞輕取魔術扳平

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續三年晉級季後賽 首輪將戰活塞

NBA／龍頭活塞到底怎麼輸的？ 總教練、球星分析原因在首節

NBA／G1只拿8分 活塞中鋒自主加練：我們是更好一方

相關新聞

NBA／「馬刺雙少」強力連線 聯手砍分寫「杜衛」後首見紀錄

卡瑟爾與年僅20歲又53天的哈波更成為NBA史上第二對未滿22歲、同場季後賽各自砍下25分以上的隊友，前一組為杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），這兩人後來都分別贏得年度MVP。

NBA／湖人奇蹟逆轉秀「殺手本能」！ 史馬特：我們要像獅子一樣

湖人今日在季後賽首輪第3戰上演驚奇逆轉，在正規時間最後30秒仍落後6分情況下，靠著史馬特（Marcus Smart）與詹姆斯（LeBron James）接連關鍵演出，最終以112：108延長賽擊敗火箭，系列賽取得3：0聽牌優勢。賽後兩人也分享當下心情。

NBA／班凱羅、貝恩各轟25分 「老八」魔術G3再勝活塞

透過附加賽才搭上季後賽末班車的魔術隊，今天回到主場迎戰東區頭號種子活塞隊，在班凱羅（Paolo Banchero）和後衛貝恩（Desmond Bane）各拿25分領軍下，第四節最多取得17分領先，雖一度活塞超前，靠節末一波9：0攻勢回到領先，最終仍以113：105守護主場，7戰4勝的系列賽取得2比1領先，離「老八傳奇」再進一步。

NBA／Kobe、鄧肯後首見！馬刺榜眼哈波連創紀錄 自曝曾請益「鬼之切入」

馬刺在缺少當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的情況下，第三節更一度落後15分，眼看就要被拓荒者揚長而去，陣中兩位年輕小將哈波（Dylan Harper）與卡瑟爾（Stephon Castle）卻是展現強大天賦和韌性，兩人聯手攻下60分，帶領馬刺上演一場逆轉秀。

NBA／鬥志燃燒喘到彎腰！41歲詹姆斯拯救湖人 狂寫史上第一紀錄

無路可退的火箭在主場爆發最大能量，一度克服15分落後，還在最後讀秒階段領先6分，看似穩操勝券，然而賣老命的41歲詹姆斯（LeBron James）不僅砍進追平比分的關鍵三分球，硬是將比賽逼入延長，更展現超越場上所有年輕人的驚人鬥志，即便延長賽一度透支體力到彎腰扶膝喘氣，還是帶領湖人搶下重要的聽牌勝利。

NBA／「錶字連線」再度合體？拓荒者傳鎖定字母哥

根據《The Oregonian》記者報導，拓荒者傳出將在今年休賽季積極出手，鎖定「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）作為補強目標，前提是他願意與新東家完成續約，這也意味著，昔日公鹿「錶字連線」或許將再度合體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。