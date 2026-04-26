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NBA／高效率飆42分創紀錄 亞歷山大：我知道太陽會試圖讓我很辛苦

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大以驚人命中率狂飆42分，率領球隊3比0聽牌。 法新社
亞歷山大以驚人命中率狂飆42分，率領球隊3比0聽牌。 法新社

衛冕軍雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天以驚人命中率狂飆42分，率領球隊以121比109擊落太陽，在季後賽系列賽中取得3比0聽牌優勢。

法新社報導，上屆MVP得主、同時也是本季MVP熱門人選的亞歷山大，全場18投15中，刷新個人季後賽生涯最高得分紀錄。

亞歷山大在賽後接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示：「我只是試著順應比賽節奏，並將場上的隊友當作進攻武器。」雷霆已取得聽牌優勢，再拿一勝就能挺進西區準決賽。

亞歷山大說：「我知道他們會試圖讓我打得很辛苦，迫使我在包夾中強行進攻。隊友們今晚表現很棒，成功在外圍找到機會。我們在場上的感覺相當不錯。」此役他罰球12投11中。

布魯克斯（Dillon Brooks）為太陽貢獻33分，球隊在開局表現強勁，一度取得9分領先，並在第2節緊咬比分，但到了比賽末段，無力阻擋亞歷山大的進攻。

除了當家球星外，雷霆隊板凳實力同樣堅強，米契爾（Ajay Mitchell）攻下15分，卡盧索（Alex Caruso）也貢獻13分。這支雷霆軍團正力爭成為自2017和2018年金州勇士以來，首支連霸的NBA總冠軍隊伍。

雙方27日將在鳳凰城力拚在7戰4勝制系列賽完成橫掃，而太陽則面臨沉重心理壓力，因為他們深知在NBA歷史上，從未有球隊能在0比3落後的絕境下翻盤成功。

美國 鳳凰城 亞歷山大 NBA季後賽

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