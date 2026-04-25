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NBA／「馬刺雙少」強力連線 聯手砍分寫「杜衛」後首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
卡瑟爾(左)和哈波聯手攻下60分。 路透社
卡瑟爾(左)和哈波聯手攻下60分。 路透社

馬刺榜眼新秀哈波（Dylan Harper）在今天沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的情況下，及時從板凳挺身而出，成了球隊能夠扭轉15分落後的救世主，全場狂砍27分10籃板的哈波更是寫下多項罕見紀錄，證明自己的巨大潛力。

不只是哈波搶眼表現，年僅21歲的去年新人王卡瑟爾（Stephon Castle）也是馬刺能夠在客場與拓荒者周旋的重要角色之一。卡瑟爾先發出賽34分鐘，18投10中包含三分球4投3中、罰球11投10中，狂砍33分5助攻2籃板1抄截，他在上半場獨拿19分，末節則是和哈波聯手得到21分，與拓荒者全隊得分相同，促成球隊進一步拉開差距，確保了逆轉勝果。

根據統計，卡瑟爾以21歲又174天的年齡成為馬刺隊史季後賽最年輕單場得分突破30分的球員，超越過去帕克（Tony Parker）的21歲又354天與鄧肯（Tim Duncan）的21歲又363天紀錄。

除此之外，卡瑟爾與年僅20歲又53天的哈波更成為NBA史上第二對未滿22歲、同場季後賽各自砍下25分以上的隊友，前一組為杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），這兩人後來都分別贏得年度MVP。

談到這場重要的逆轉勝，卡瑟爾表示：「我們對自己非常有信心，也知道我們的實力在哪。即使落後10分、15分，只要還有時間，我們就能透過防守連續止血，持續拚戰。我們這支球隊有很多不會放棄的球員。」

馬刺主帥強森（Mitch Johnson）也直言：「很難說是哪一個時刻改變了比賽，但我們穩住了節奏，咬牙撐住壓力，一步一步把局勢拉回來，最終讓比賽朝有利於我們的方向發展。」

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