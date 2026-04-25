NBA／湖人奇蹟逆轉秀「殺手本能」！ 史馬特：我們要像獅子一樣

湖人今日在季後賽首輪第3戰上演驚奇逆轉，在正規時間最後30秒仍落後6分情況下，靠著史馬特（Marcus Smart）與詹姆斯（LeBron James）接連關鍵演出，最終以112：108延長賽擊敗火箭，系列賽取得3：0聽牌優勢。賽後兩人也分享當下心情。

回顧當時，火箭還領先6分，眼看有機會在主場扳回一城，沒想到史馬特先在終場前27.8秒時抄截史密斯（Jabari Smith）的傳球，隨即出手三分並製造犯規，三罰全中將比分追近。隨後詹姆斯在13.6秒時完成關鍵防守並命中追平三分，將比賽拖入延長。

「我們已經打到這裡，就是試著做出關鍵表現。我在場上的存在對球隊很重要。比賽還沒結束，直到計時器歸零。我們沒有犯錯的空間，也不能鬆懈。」詹姆斯談到關鍵時刻的處理。

談及傷兵影響，詹姆斯指出，在季後賽前失去兩名主力，對大家來說是挑戰，但所有人正在一起調整、努力。

史馬特提到該關鍵回合時則表示，「那是一個聰明的選擇，這就是老將經驗。我們要像獅子一樣，要有殺手本能，已經把對手壓住，就要結束比賽。」

延長賽中，湖人打出11：7攻勢，其中史馬特攻下8分成為勝負關鍵，八村壘則補上其餘得分，幫助球隊完成逆轉，湖人也成為近30年第二支在最後30秒落後6分仍能逆轉取勝的球隊之一。