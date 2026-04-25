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NBA／鬥志燃燒喘到彎腰！41歲詹姆斯拯救湖人 狂寫史上第一紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
41歲詹姆斯砍進追平比分的關鍵三分球，最後帶領湖人搶下重要的聽牌勝利。 路透社
41歲詹姆斯砍進追平比分的關鍵三分球，最後帶領湖人搶下重要的聽牌勝利。 路透社

無路可退的火箭在主場爆發最大能量，一度克服15分落後，還在最後讀秒階段領先6分，看似穩操勝券，然而賣老命的41歲詹姆斯（LeBron James）不僅砍進追平比分的關鍵三分球，硬是將比賽逼入延長，更展現超越場上所有年輕人的驚人鬥志，即便延長賽一度透支體力到彎腰扶膝喘氣，還是帶領湖人搶下重要的聽牌勝利。

數據顯示，湖人成為近30年來第2支在季後賽剩下30秒落後6分仍演出逆轉的球隊。對此成就，詹姆斯賽後直言：「不到最後一刻，比賽就永遠不會結束，這是顯而易見的。我們完美地執行了比賽計劃，甚至把比賽拖入了延長。」

詹姆斯全場拚戰45分鐘，22投10中包含4記三分球，繳出29分13籃板6助攻3抄截的全能表現，儘管出現8次失誤差點讓湖人付出代價，詹姆斯還是靠著自身豐富經驗和意志力，挽救了一切。他再度打破前幾天自己所創下的紀錄，成為NBA史上最年長在季後賽單場得分領先全隊的球員。不僅如此，詹姆斯此戰還締造多項歷史紀錄。

根據統計，這是詹姆斯40歲後第4次在季後賽達成至少20分10籃板，超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）獨居史上第一；同時也是他季後賽生涯第95次完成至少「20分、10籃板、5助攻」，遠遠領先第2名約柯奇（Nikola Jokić）的50次與第3名「大鳥」柏德（Larry Bird）的40次。

此外，這場比賽中還出現歷史性時刻。第二節剩7分12秒時，詹姆斯與兒子布朗尼（Bronny James）完成一次快攻連線，上演父子配合得分，寫下NBA季後賽史上首次父子同場連線進球的紀錄。

在湖人3連勝聽牌過程中沒有唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）的助拳，但詹姆斯仍場均繳出25.3分9.7籃板8.7助攻2抄截，歷史上還沒有一個超過33歲的球員能夠在季後賽送出如此數據。

「身處當下處境，我只想把握住每一個機會。隊友信任我去完成關鍵回合，能夠做到這些，我心懷感恩。」詹姆斯說。

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