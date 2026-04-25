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NBA／哈波扮板凳暴徒狂飆27分寫紀錄 馬刺少班馬仍逆轉拓荒者

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈波從板凳出發，下半場火力大爆發。 路透社
哈波從板凳出發，下半場火力大爆發。 路透社

儘管球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因為腦震盪協議仍無法出賽，但馬刺今天在與拓荒者的系列賽第3戰，靠著年輕雙衛卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）攜手攻下60分，以120：108擊敗拓荒者，在客場取得系列賽取得2：1領先。

溫班亞瑪在與拓荒者的系列賽第2場比賽第二節，於一次切入過程中遭到犯規臉部重摔在地，導致他提前傷退並且進入聯盟腦震盪協議，在今天賽前馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也透露，儘管溫班亞瑪復原狀況良好，但今天的第三戰仍無法出賽。

在溫班亞瑪只能穿著便服在場邊觀賽的情況下，作客的馬刺今天也打得不輕鬆，上半場拓荒者就在今天迎接生涯第100場季後賽出賽的老將哈勒戴（Jrue Holiday）進帳17分領軍下，取得6分領先，馬刺卡瑟爾則是在上半場攻下19分。

不過易籃後馬刺新秀後衛哈波挺身而出，先是率領馬刺打出一波16：3的攻勢，助隊在該節最後1分鐘追到僅剩2分差距，第四節開打後他又以一記三分球幫助馬刺逆轉戰局。

儘管拓荒者在第四節前段還能緊咬比分，但手感火燙的哈波卻是銳不可擋，他在該節前4分鐘就一人包辦10分，其中包括一次精彩的隔人爆扣，讓馬刺氣勢大振，隨後卡瑟爾更是挺身終結比賽，在比賽最後8分鐘個人就拿下11分，最終馬刺就以12分差距逆轉勝出，系列賽取得2：1領先。

馬刺今天以卡瑟爾攻下33分表現最佳，哈波則有27分、10籃板，其中22分集中在下半場，他也以20歲之齡成為史上第二年輕從板凳出發在季後賽攻下20分的球員，僅次於布萊恩的18歲；至於拓荒者則以哈勒戴29分最佳，韓德森（Scoot Henderson）21分。

拓荒者 馬刺 NBA季後賽 Victor Wembanyama

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