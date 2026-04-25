NBA／「錶字連線」再度合體？拓荒者傳鎖定字母哥

根據《The Oregonian》記者報導，拓荒者傳出將在今年休賽季積極出手，鎖定「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）作為補強目標，前提是他願意與新東家完成續約，這也意味著，昔日公鹿「錶字連線」或許將再度合體。

然而，這項計畫仍存在多項變數。首先，安戴托昆波目前合約尚餘一年，並外加球員選項，若未提前承諾續約，任何球隊都將對交易持保留態度，也讓他在談判中握有高度主導權。

此外，外界普遍認為，若字母哥離開公鹿，首要考量將是爭冠機會，而目前拓荒者整體戰力仍未被視為爭冠級別球隊。若為了交易送出大量資產，也可能進一步削弱競爭力。

球隊經營層面同樣成為討論焦點。現任老闆鄧頓（Tom Dundon）過去被外界批評有「節流」傾向，包括削減球隊支援資源與營運成本等作法，可能影響球星對加盟意願。

有分析指出，拓荒者此時釋出「追求字母哥」的消息，也可能帶有公關操作意味，試圖在場外壓力之下向球迷展現積極補強態度。

另一方面，報導也提到里拉德（Damian Lillard）存在於本季季後賽後段回歸的可能性，但外界普遍認為難度極高，畢竟長期缺陣後直接投入高強度季後賽，不論在比賽節奏或體能負荷上，風險與調整難度皆不容小覷。