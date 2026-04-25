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NBA／扛下雙衛空缺助湖人聽牌 史馬特：能重返季後賽太美妙
湖人今年季後賽首輪在後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下，由史馬特（Marcus Smart）挺身而出扛起後場大旗，包括今天與火箭的系列賽第3戰在內，繳出平均20.3分、8.3助攻、3.7抄截的亮眼成績，成為湖人三連勝的一大功臣。
史馬特在今天與火箭的系列賽第3場比賽，第四節加上延長賽攻下15分，其中延長賽拿下8分在湖人隊史僅次於布萊恩（Kobe Bryant），全場更繳出21分、10助攻、5抄截的亮眼攻守成績單，成為湖人除了詹姆斯（LeBron James）外的另外一大贏球功臣，尤其在湖人後場雙星缺陣的情況下，史馬特的突出表現尤為關鍵。
談到過去與效力塞爾蒂克的史馬特多次在東區季後賽對壘，今年卻成為隊友一同幫助湖人取勝，詹姆斯說：「儘管他今天在投籃表現不盡理想，但關鍵時刻不斷強攻突破，能擁有一位這樣久經沙場、擅打硬戰的球員，讓我感到相當慶幸。我過去和他在東區季後賽交手多次，如今能夠並肩作戰，真的很棒。」
季後賽經驗豐富的史馬特，不僅在攻守兩端帶給球隊實質幫助，他永不放棄的精神更是湖人今年逆轉勝出的關鍵，他說：「永遠不要放棄，因為世事難料，比賽剩餘的時間永遠比你想像的還要更多。從進入聯盟以來，我的座右銘一直都是『全力拚搏』，因為世事難料，你的生涯隨時都可能嘎然而止，更何況我們現在少了兩名核心球員，必須拿出全力求生的鬥志。」
史馬特坦言，自己從小就在家中沙發上看著電視轉播的季後賽，一直期待自己能夠站上這個舞台，儘管過去幾年他曾多次代表塞爾蒂克打進季後賽，但過去兩個賽季他卻無緣參與季後賽，「這感覺太難受了，只能在旁觀賞那些精彩賽事，這讓我心有不甘。我天生就好勝並渴望上場，如今能回到這個舞台，特別美妙。」
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