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NBA／火箭最後30秒崩盤 詹姆斯關鍵三分續命湖人3連勝聽牌

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯拚老命硬是帶領湖人取得不可思議的聽牌。 美聯社
詹姆斯拚老命硬是帶領湖人取得不可思議的聽牌。 美聯社

本場賽事

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球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 20.9
籃板 6.07
助攻 7.2
抄截 1.2

2025-2026賽季

終場前不到30秒，火箭還領先6分，眼看有機會在主場扳回一城，沒想到史密斯（Jabari Smith）和謝普得（Reed Sheppard）接連發生致命失誤，讓史馬特（Marcus Smart）先是3罰得手，之後又讓詹姆斯（LeBron James）轟進追平三分球，硬是將比賽逼入延長。

死裡逃生的紫金軍團重燃贏球氣勢，在延長賽中率先得分壓制火箭，最終以112比108拿下重要一勝，系列賽3比0聽牌。

此役杜蘭特（Kevin Durant）因傷再度掛免戰牌，也讓火箭未打先蒙上一層陰影，湖人一度握有15分領先優勢，但火箭末節在森根（Alperen Sengun）帶領下展開強勢反撲，最後更取得6分領先，眼看勝利即將到手，沒想到一連串出現失誤與防守失序，讓整個局勢急轉直下。

延長賽中湖人延續氣勢，一開局打出6比2攻勢，其中史馬特命中關鍵三分，幫助球隊取得107比103領先。儘管森根試圖帶領火箭反擊，但史馬特在罰球線上穩定輸出，連續命中關鍵罰球穩住局面。

終場前35.5秒，史馬特再度兩罰俱中，將比分拉開至111比105。雖然謝普得在最後30秒內投進三分球縮小差距，但史馬特再罰進1球，將比數定格在112比108，湖人成功帶走勝利。

正規時間結束前飆進追平三分球的詹姆斯，攻下全場最高29分，抓下13籃板送出6助攻3抄截，即便出現8次失誤，還面臨體力不濟的影響，但在決勝時刻依然展現超級球星價值。

史馬特全場貢獻21分10助攻5抄截2阻攻，他在延長賽獨得8分成為致勝功臣之一，八村壘也有22分進帳。

試圖力挽狂瀾的森根繳出33分16籃板6助攻3抄截的全能成績，湯普森（Amen Thompson）也攻下26分11籃板，但仍無力阻止球隊崩盤。

史密斯砍進6顆三分球雖有24分進帳，謝普得也有17分進帳，但兩人處理球的要命失誤也讓球隊付出慘重代價。

對火箭而言，這場敗仗無疑是沉重打擊。原本有機會完成15分落後的大逆轉，卻在最後關頭功虧一簣，讓整個系列賽陷入0比3的絕境，晉級希望幾乎渺茫。

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