NBA／火箭0：3瀕臨淘汰出局！森根恐成交易最大籌碼

火箭今日以108：112不敵湖人，在對手缺少後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的情況下，系列賽陷入0：3的絕境。其中全明星中鋒森根（Alperen Sengun）更成為焦點，甚至傳出恐成休賽季關鍵籌碼之一。

《The Athletic》記者葛洛瑞（William Guillory）分析，若火箭提前出局，將可能重新投入「超級球星交易市場」，而森根恐成籌碼之一。

「會有不少球迷與媒體開始連結，認為森根可能會像格林（Jalen Green）一樣，因為還沒準備好爭冠而被送走。」

報導中也點名幾位可能與火箭產生連結的球星，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）與米契爾（Donovan Mitchell）都被列入其中。

葛洛瑞進一步指出，即便火箭因當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）受傷勢影響，外界對「爭冠」期待有所降低，但若敗給缺少唐西奇和里夫斯的湖人，仍將被視為一場災難。

火箭系列賽的開局不利，也讓球隊從教頭尤多卡（Ime Udoka）到球員皆受到外界批評。反觀湖人角色球員如射手肯納德（Luke Kennard）、史馬特（Marcus Smart）、八村壘與中鋒艾頓（Deandre Ayton），反而成為左右戰局的關鍵人物。