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NBA／「剪線潮」衝擊收視仍止跌！NBA串流崛起成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA本賽季地方收視表現儘管未出現明顯成長，但在「剪線潮」持續衝擊下仍成功止跌。 美聯社
NBA本賽季地方收視表現儘管未出現明顯成長，但在「剪線潮」持續衝擊下仍成功止跌。 美聯社

根據NBA最新數據顯示，2025-26賽季地方收視表現與前一季大致持平，儘管未出現明顯成長，但在「剪線潮」持續衝擊下仍能成功止跌，聯盟仍將此視為正面訊號。

事實上，NBA在2024-25賽季曾出現約12%的在地收視下滑。根據尼爾森（Nielsen Station Index）統計，金塊活塞、76人、太陽尼克是本季地方收視成長最多的球隊。

其中，活塞的成長最為顯著。本季活塞在球星康寧漢（Cade Cunningham）連續兩年入選明星賽帶領下，打出60勝22敗的東區最佳戰績，串流觀看人數大幅提升，吸引大量球迷關注。

此外，串流已成為NBA收視的重要來源。數據顯示，串流占整體地方收視比例約15%（前一季僅5%），每場比賽觀看串流的人數增加43%，平均觀看時間則成長37%

相較之下，傳統有線電視持續流失觀眾，市場預估2027年訂戶將下降至26%，地方轉播收入甚至可能下滑至47%

對此，《Playfly Sports》執行長史隆（Craig Sloan）也表示，雖然環境動盪，但隨著轉播市場變動，未來將會有更多嘗試與調整，回顧過去10年，現場運動的收視其實沒有真正下滑。

整體而言，NBA地方收視雖未成長，但串流快速崛起，並成功止跌收視率，仍顯示出聯盟正逐步適應媒體轉型。

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