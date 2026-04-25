NBA／馬刺面臨考驗！溫班亞瑪腦震盪缺陣G3 主帥強調健康最優先

馬刺宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪持續恢復中，確定缺席與波特蘭拓荒者的第3戰，讓系列賽戰局增添更多變數。

溫班亞瑪是在第2戰第二節意外受傷退場，當場未再回歸。該場比賽馬刺最終以103比106落敗，讓拓荒者扳平系列賽，目前雙方戰成1比1平手。面對即將到來的關鍵第3戰，少了核心戰力的馬刺無疑壓力倍增。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在賽前受訪時表示：「Victor今晚不會上場。這個決定涉及很多因素，但他的狀況良好，也持續在進步中。」他強調球隊會以球員健康為優先，不會急於讓溫班亞瑪倉促復出。

儘管無法出賽，溫班亞瑪仍隨隊前往波特蘭，並持續依照聯盟規範完成腦震盪復原流程。根據NBA規定，球員需通過一系列測試與標準，包括與季前神經基準測試數據比對，在完全無症狀的情況下，才能獲准重返賽場。

這位年僅22歲的法國天才長人本季表現驚艷，場均拿下25分11.5籃板3.1助攻與聯盟最高的3.1阻攻，全票獲選年度最佳防守球員，還是年度MVP最終候選人之一。他的缺席對馬刺而言無疑是一大打擊。

不過數據顯示，馬刺並非毫無應對能力，例行賽在溫班亞瑪缺陣時他們仍繳出12勝6敗的成績，證明團隊具備一定深度。但在強度更高的季後賽舞台，能否彌補「斑馬」的空缺，仍是一大考驗。

值得一提的是，溫班亞瑪雖因傷缺陣，仍與隊友保持緊密互動。他在前一晚隨隊參與活動，與隊友們戴上牛仔帽，一同慶祝強森（Keldon Johnson）獲選年度最佳第六人，展現團隊凝聚力。