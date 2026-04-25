快訊

民眾黨創黨元老「005」過世1年還被催繳黨費？妻怒批：滾動式黨紀

陸軍333旅26歲下士營區墜樓亡！八軍團：將調查幹部是否領導失當

住院看到兩件事超火大！沈玉琳怒斥：這會害死人

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／塞爾蒂克瘋狂三分雨強壓76人 系列賽2勝1負領先

中央社／ 綜合外電報導
塞爾蒂克三分攻勢轟炸76人。 法新社
塞爾蒂克三分攻勢轟炸76人。 法新社

波士頓塞爾蒂克今天遠征主場作戰的76人，塞爾蒂克最後關頭發揮三分火力，終場以108比100射垮76人，在7戰4勝系列賽中以2比1領先。

這場比賽塞爾蒂克在第一節略占優勢，第二節也能仍維持領先。泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）掌握全軍大半攻勢，上半場比數54比47。

至於費城76人方面，因為主將安比德（JoelEmbiid）缺陣，全隊在馬克西（Tyrese Maxey）領軍下，搭配烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與喬治（PaulGeorge）力守城池，中場結束時，雙方比分差距有限。

下半場開始，馬克西率軍反攻，不但內線有火力，三分線也接連得手，他單節就有12分表現，也讓76人在第三節剩6分多鐘時將比數追平。此後雙方形成拉鋸，不過塞爾蒂克的普里查德（Payton Pritchard）在本節結束前連刷2顆三分球，重新要回綠衫軍領先。

比賽進入關鍵第四節，塞爾蒂克的佛西維奇（NikolaVucevic）三分球得手後，馬克西又開啟追分模式，不過塞爾蒂克攻擊點明顯多於76人，布朗與泰托姆雙雙建功，76人被迫叫停。

塞爾蒂克帶著2分領先進入最後4分鐘，泰托姆與佛西維奇接連投進三分球將比數拉開，最終全隊以108比100拿勝，在系列賽中以2比1領先。

名列第2種子的塞爾蒂克今天三分球投47進20，尤其下半場關鍵時刻更連連以此擺脫76人追分，泰托姆與布朗都各有25分貢獻外，替補的普里查德更有5顆三分球表現。76人則是以馬克西獨撐大梁拿下31分，喬治18分居次。

塞爾蒂克與76人明天休兵，雙方第4戰將在美國時間26日舉行。

布朗 馬克西 喬治 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／新秀埃奇庫姆飆30分+馬克西29分 76人G2扳倒塞爾蒂克

NBA／首戰32分差血洗76人 布朗下註解：這就是塞爾蒂克籃球

NBA／綠衫軍雙槍首戰飆分寫紀錄 泰托姆敬重76人：他們不像傳統第7種子

NBA／KD先盛後衰加關鍵失誤 詹姆斯飆28分率湖人2連勝火箭

相關新聞

NBA／馬刺面臨考驗！溫班亞瑪腦震盪缺陣G3 主帥強調健康最優先

馬刺宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪持續恢復，確定缺席與波特蘭拓荒者的第3戰，讓系列賽戰局增添更多變數。

NBA／塞爾蒂克瘋狂三分雨強壓76人 系列賽2勝1負領先

波士頓塞爾蒂克今天遠征主場作戰的76人，塞爾蒂克最後關頭發揮三分火力，終場以108比100射垮76人，在7戰4勝系列賽中以2比1領先。

NBA／撕掉「SGA表弟」標籤 老鷹亞歷山大-華克勇奪年度進步獎

NBA官方於今天宣布，老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）憑藉本賽季破繭而出的表現，獲選為季年度進步最快球員，這不僅是老鷹隊史連續第二年奪下此獎項，亞歷山大-華克更在受訪時激動落淚，直言這個獎項讓他終於能以「自己」的身分被世界看見。

NBA／老鷹連兩年奪最佳進步獎 丹尼爾斯：我們有很棒的養成體系

亞特蘭大老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）今天獲頒年度最佳進步獎，這是老鷹球員連兩年獲此殊榮，去年拿下此獎的是丹尼爾斯（Dyson Daniels）。

NBA／湖人里夫斯G3升級出賽存疑 杜蘭特又列火箭傷兵名單

湖人在首輪系列賽前兩戰取得2連勝，第3戰將前往休士頓作客，賽前雙方都有最新的傷兵情況。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在因左腹斜肌二級拉傷缺陣多場後，最新被列為「出賽存疑」，而火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）則因左腳踝扭傷，同樣進入傷兵觀察名單，為系列戰增添更多變數。

NBA／「大橋」下半場被冰、得分掛蛋 紐媒痛批：將尼克拖進谷底

尼克隊「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）今天繳出生涯最差季後賽表現，下半場遭到棄用，全場上陣21分鐘0分，還發生4次失誤，正負值-26，布里吉斯的表現受到外界抨擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。