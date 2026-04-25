NBA／塞爾蒂克瘋狂三分雨強壓76人 系列賽2勝1負領先

波士頓塞爾蒂克今天遠征主場作戰的76人，塞爾蒂克最後關頭發揮三分火力，終場以108比100射垮76人，在7戰4勝系列賽中以2比1領先。

這場比賽塞爾蒂克在第一節略占優勢，第二節也能仍維持領先。泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）掌握全軍大半攻勢，上半場比數54比47。

至於費城76人方面，因為主將安比德（JoelEmbiid）缺陣，全隊在馬克西（Tyrese Maxey）領軍下，搭配烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與喬治（PaulGeorge）力守城池，中場結束時，雙方比分差距有限。

下半場開始，馬克西率軍反攻，不但內線有火力，三分線也接連得手，他單節就有12分表現，也讓76人在第三節剩6分多鐘時將比數追平。此後雙方形成拉鋸，不過塞爾蒂克的普里查德（Payton Pritchard）在本節結束前連刷2顆三分球，重新要回綠衫軍領先。

比賽進入關鍵第四節，塞爾蒂克的佛西維奇（NikolaVucevic）三分球得手後，馬克西又開啟追分模式，不過塞爾蒂克攻擊點明顯多於76人，布朗與泰托姆雙雙建功，76人被迫叫停。

塞爾蒂克帶著2分領先進入最後4分鐘，泰托姆與佛西維奇接連投進三分球將比數拉開，最終全隊以108比100拿勝，在系列賽中以2比1領先。

名列第2種子的塞爾蒂克今天三分球投47進20，尤其下半場關鍵時刻更連連以此擺脫76人追分，泰托姆與布朗都各有25分貢獻外，替補的普里查德更有5顆三分球表現。76人則是以馬克西獨撐大梁拿下31分，喬治18分居次。

塞爾蒂克與76人明天休兵，雙方第4戰將在美國時間26日舉行。