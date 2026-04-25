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NBA／撕掉「SGA表弟」標籤 老鷹亞歷山大-華克勇奪年度進步獎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大-華克。 美聯社
亞歷山大-華克。 美聯社

NBA官方於今天宣布，老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）憑藉本賽季破繭而出的表現，獲選為季年度進步最快球員，這不僅是老鷹隊史連續第二年奪下此獎項，亞歷山大-華克更在受訪時激動落淚，直言這個獎項讓他終於能以「自己」的身分被世界看見。

去年轉戰亞特蘭大的亞歷山大-華克，本季打出生涯代表作，繳出場均20.8分、3.7助攻、3.4籃板、1.3抄截的亮眼數據，包括投籃命中率與三分球命中率皆創下生涯新高。

相較於前一季在灰狼隊替補上陣僅能貢獻9.4分，亞歷山大-華克今年場均得分大幅跳水式增長11.4分，這在過去25年來的NBA歷史中，是單季進步幅度第三高的球員，他本季更投進了打破老鷹隊史紀錄的251顆三分球，位居聯盟第四。老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）去年拿下相同獎項，創下聯盟首度連兩年由同一隊球員獲獎的紀錄。

在獲獎後亞歷山大-華克難掩激動情緒，幾度語塞，他坦言在職業生涯前六年，總是在自我懷疑與堅持中拉扯，「這份榮譽驗證了我的感受，有時候你深信自己做得到，但全世界都還沒看見，那種孤獨感會讓你覺得自己是不是瘋了。這座獎盃告訴我，你並不瘋，那些偏執是有意義的。」

對亞歷山大-華克而言，更大的意義在於撕掉「SGA表弟」標籤，他的表哥是雷霆年度MVP暨總決賽MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），「能讓家族感到驕傲是很棒的事，但長久以來，我總是被稱為『Shai的表弟』，現在能以『亞歷山大-華克』的名字獲得認可，感覺真的很好。」他透露表哥一直是他最強大的後盾，兩人的關係情同手足。

Walker 老鷹 華克 NBA季後賽

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