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NBA／老鷹連兩年奪最佳進步獎 丹尼爾斯：我們有很棒的養成體系

中央社／ 綜合外電報導
丹尼爾斯(左)和亞歷山大-華克(中)先後奪下年度最佳進步獎。 路透社
丹尼爾斯(左)和亞歷山大-華克(中)先後奪下年度最佳進步獎。 路透社

亞特蘭大老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）今天獲頒年度最佳進步獎，這是老鷹球員連兩年獲此殊榮，去年拿下此獎的是丹尼爾斯（Dyson Daniels）。

美聯社報導，亞歷山大-華克在決選擊敗波特蘭拓荒者阿夫迪賈（Deni Avdija）與底特律活塞杜倫（Jalen Duren）。他今年繳出個人生涯最出色的數據，得獎實至名歸。

亞歷山大-華克本季場均20.8分寫下生涯新高，較前6季平均得分成長超過一倍。他投籃命中率46%也是個人最佳，甚至助攻3.7次、籃板3.4個，抄截1.3次，全部都是最好成績。

亞歷山大-華克本季數據的成長，部分來自上場時間增加。他本季出賽時間達2603分鐘，比過去顛峰還要多530分鐘。他也確實利用這些機會，命中251記三分球、277次罰球；三分命中率40%、罰球命中率90%，這些也是個人最佳。

他在與老鷹簽下4年6200萬美元合約的第1年，開季先以第6人身分出發，隨著老鷹主將楊恩（Trae Young）膝傷，他很快進入先發陣容。楊恩後來交易至華盛頓巫師，換來麥凱倫（CJ McCollum）與

之後，他的先發地位更為穩固。

亞歷山大-華克的得獎也為家族再添榮耀；他的表兄即是雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。後者是現任年度最有價值球員（MVP），本季也再度入圍此一最重要獎項。

去年最佳進步獎得主丹尼爾斯表示，這再次證明老鷹在球員養成方面的實力。

丹尼爾斯表示：「我認為亞特蘭大有非常好的培養體系。球員來到這裡努力訓練，（老鷹總教練）史奈德（Quin Snyder）擅長讓球員自由發揮、展現自我。」

這是NBA例行賽結束後公布的第5個年度獎項，其他尚未宣布的重要獎項，包括年度最佳新秀、最有價值球員、最佳教練。

Walker 丹尼爾斯 沃克 NBA季後賽

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