NBA／湖人里夫斯G3升級出賽存疑 杜蘭特又列火箭傷兵名單

湖人在首輪系列賽前兩戰取得連勝，第3戰將前往休士頓作客，賽前雙方都有最新的傷兵情況。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在因左腹斜肌二級拉傷缺陣多場後，最新被列為「出賽存疑」，而火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）則因左腳踝扭傷，同樣進入傷兵觀察名單，為系列戰增添更多變數。

里夫斯是在4月2日對雷霆的比賽中受傷，後續一路缺席至今。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，里夫斯本週已展開復出進度，從週二開始進行1對1場上訓練，復原狀況逐步提升。

27歲的里夫斯本季打出生涯最佳表現，例行賽場均23.3分，投籃命中率49%，三分球36%，另有5.5助攻、4.7籃板與1.1抄截，是湖人後場不可或缺的核心之一。他的回歸與否，將直接影響湖人戰力。

另一邊，杜蘭特則是在首戰因右膝挫傷缺席後，於G2復出並攻下全隊最高23分，不過他在下半場表現明顯下滑，僅得3分且5投1中，還出現9次失誤，寫下個人季後賽生涯最差紀錄，其中5次發生在下半場，成為火箭落敗關鍵之一。

湖人在缺少里夫斯與唐西奇的情況下，例行賽最後5場僅取得3勝2敗，排名也從西區第3滑落至第4，最終與第5種子火箭在首輪狹路相逢。如今系列賽戰局已被湖人掌控，但傷兵狀況仍可能左右後續發展。

此外，湖人替補拉拉維亞（Jake LaRavia）也在G2中扭傷右腳踝，不過瑞迪克表示傷勢屬於「非常輕微等級」，核磁共振檢查結果正常，並未被列入G3傷兵名單。

隨著系列賽轉戰休士頓，雙方傷兵名單成為關鍵變數。湖人若能迎回里夫斯，將進一步鞏固優勢；火箭方面則需仰賴杜蘭特維持健康與穩定輸出，力圖在主場止敗反擊。