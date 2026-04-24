NBA／「大橋」下半場被冰、得分掛蛋 紐媒痛批：將尼克拖進谷底
尼克隊「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）今天繳出生涯最差季後賽表現，下半場遭到棄用，全場上陣21分鐘0分，還發生4次失誤，正負值-26，布里吉斯的表現受到外界抨擊。
下半場開始不久，布里吉斯就被換下場，直到最後關頭才讓他回到場上，老鷹靠著麥凱倫（CJ McCollum）12.5秒致勝中距離，以109：108勝出。
由於布里吉斯是尼克用5個首輪換來的球員，因此受放大鏡檢視。《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）痛批，布里吉斯正在將尼克拖進谷底。布里吉斯出手全都打鐵，信心瞬間崩盤，就像變魔術一樣消失，比5個首輪選秀權消失得還更快，整場表現可以說是災難，看起來完全失去信心，進攻端毫無威脅。
布里吉斯受訪時也坦言自己處理球太草率，願意為此負責，並希望能在關鍵時刻留在場上，「我得承擔這一切，按該有的方式去面對，然後準備好下一場。當然會很難受，但事情就是這樣，我必須打得更好，才能幫助球隊。」
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