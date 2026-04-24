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NBA／雙塔不合問題難解？尼克主帥：盡量不安排同時上場
尼克隊今天以108：109輸給老鷹隊，紐約郵報指出一項關鍵原因，唐斯（Karl-Anthony Towns）和羅賓森（Mitchell Robinson）的雙塔組合沒有奏效。
唐斯和羅賓森都具備先發實力，唐斯下半場扛起進攻重任，全場得到21分，但羅賓森受到冷落，全場只打11分鐘，得到2分4籃板，比賽最後9分25秒完全沒上。
尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後解釋：「我們需要每個人的貢獻，但實際情況是我們選擇讓唐斯繼續留在場上，因為他下半場手感很好。」
羅賓森系列賽第二戰6投全中，攻下12分7籃板，本場比賽卻遭到棄用。布朗坦言羅賓森與唐斯同時上場效果不好，「目前這兩人搭配並不好，所以這個系列賽，我選擇盡量不安排他們同時上場，這跟對位有關，最終這是一個選擇。」
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