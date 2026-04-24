NBA／庫明加大爆發引網友狂酸柯爾 麥凱倫：他找到屬於自己的舞台

老鷹能在自家主場驚險扳倒尼克，除了老將麥凱倫（CJ McCollum）的致勝一擊，他們同樣展現出堅強的團隊戰力。強森（Jalen Johnson）繳出24分、10籃板、8助攻的全能表現，丹尼爾斯（Dyson Daniels）抓下13籃板鞏固禁區，還有6助攻3抄截的演出；而從板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）更是充分扮演奇兵角色，為老鷹注入滿滿能量。

這位因被柯爾（Steve Kerr）棄用最終離開勇士的年輕好手，成了老鷹板凳席上的最強能量。庫明加全場14投9中包含2記三分球攻下21分，還在最後一波防守中成功抄走布朗森（Jalen Brunson）的球，徹底粉碎尼克逆轉希望。

庫明加表示：「我們全隊都知道只需要一次成功防守，你必須願意犧牲、做出關鍵一擊。」

對於老鷹最後的精彩防守，老將麥凱倫更總結道：「表現完美。在需要守住的時候，我們全隊挺身而出，做到在這種環境下贏球所需的一切。」

賽後許多球迷都在社群發文讚賞庫明加的神勇，更有不少人對於柯爾和勇士的「用人眼光」大酸特酸。知名記者歐康納（Kevin O'Connor）還寫道：「看著庫明加在季後賽為老鷹屢屢建功，不禁讓人好奇柯爾現在在想什麼。」

庫明加雖然例行賽因傷影響發揮有限，但進入季後賽卻是逐漸展現價值。他也坦言：「建立默契需要時間，我一直在向教練和隊友學習，現在這些都轉化成場上的表現。」

「他帶著勇士冠軍DNA來到這裡，」麥凱倫談到庫明加，「他的運動能力非常驚人，中距離也有威脅，懂得低位單打、掩護，而且在防守端可以從1號位守到5號位。他之前處在一個不太理想的環境，但現在已經找到屬於自己的舞台。」

「庫明加一直都是全力投入，不論當晚球隊需要他做什麼，」老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）表示。

「這也是我們整支球隊一直在談的事。在季後賽的比賽裡，你是否願意為了勝利做出必要的犧牲？不管是出手數、上場時間還是輪替角色。他已經完全接受這點，而今晚他所做的一切，確實為球隊帶來了很大的提升。」