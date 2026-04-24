NBA／巴瑞特讚暴龍主場氣氛太瘋狂 巴恩斯：我們真的很想贏尼克

多倫多暴龍在主場背水一戰展現強大反彈力道，靠著巴瑞特（RJ Barrett）與巴恩斯（Scottie Barnes）雙雙攻下33分的驚艷表現，以126比104痛擊騎士，將系列賽扳回1比2。

身為多倫多本地球員的巴瑞特賽前就難掩興奮情緒，他透露自己前一晚幾乎難以入睡，「想到能在主場打生涯首場季後賽，還有球隊面臨的處境，真的很激動。」而他也用行動回應期待，全場三分球8投6中，繳出生涯季後賽新高33分，成為球隊取勝關鍵。

巴瑞特表示：「像今晚這樣的比賽，能幫助我們建立信心，也讓大家知道我們還在這個系列賽裡。我們證明了只要全隊一起打、專注比賽計畫、全力拚戰，就能製造威脅。」

巴恩斯同樣火力全開，除了33分外還送出11助攻、抓下5籃板，攻守兩端全面發揮，兩人也成為暴龍隊史第3組在季後賽同場各拿30分以上的雙人組，前兩組分別是2019年奪冠時期的雷納德（Kawhi Leonard）與羅瑞（Kyle Lowry），以及2016年的羅瑞與德羅展（DeMar DeRozan）。

「我們從一開始就帶著飢渴與企圖心上場，真的很想贏。我們知道這場比賽需要每一個人站出來，大家也都做到了，這證明了我們的韌性，以及我們有多想贏球。」巴恩斯表示。

除了兩大主將，暴龍此戰整體進攻同樣火燙，全隊三分球23投14中、命中率高達61%。替補群也提供強力支援，新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）攻下22分，創下隊史新人季後賽替補上場的得分紀錄；而前兩戰未登場的巴特爾（Jamison Battle）此役投進4顆三分，成為奇兵。

防守端同樣是勝負關鍵。米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布里（Evan Mobley）三人在第2戰同場至少砍下25分，但此戰暴龍成功壓制三人火力，米契爾僅得15分、哈登18分且發生8次失誤，莫布里則拿下15分，命中率同樣不佳。

暴龍總教練拉賈科維奇（Darko Rajakovic）特別點名巴恩斯的防守貢獻，「他今晚為我們做了一切。」巴恩斯也談到防守策略：「那些球員都是頂級得分手，可以用各種方式得分，我們只能盡量用身體對抗、多人協防，保持高強度防守，我認為全隊在互相支援上做得很好。」

比賽前三節雙方仍陷入拉鋸，半場戰成平手，進入第四節前暴龍僅領先2分。但決勝節暴龍全面爆發，單節打出43比23的猛烈攻勢，一舉拉開差距，在主場球迷的沸騰氣氛中鎖定勝局。

談到主場優勢，巴瑞特直言：「現場氣氛真的太瘋狂了，對我們幫助很大。我們就是全力去打，這就是結果。」

系列賽第4戰將繼續在多倫多進行，暴龍在找回節奏與信心後，能否趁勢追平戰局，將成為接下來最大看點。