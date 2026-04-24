快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴瑞特讚暴龍主場氣氛太瘋狂 巴恩斯：我們真的很想贏尼克

聯合新聞網／ 綜合外電報導
暴龍在主場背水一戰展現強大反彈力道。 法國新聞社
暴龍在主場背水一戰展現強大反彈力道。 法國新聞社

本場賽事

-

:

-

載入中...

多倫多暴龍在主場背水一戰展現強大反彈力道，靠著巴瑞特（RJ Barrett）與巴恩斯（Scottie Barnes）雙雙攻下33分的驚艷表現，以126比104痛擊騎士，將系列賽扳回1比2。

身為多倫多本地球員的巴瑞特賽前就難掩興奮情緒，他透露自己前一晚幾乎難以入睡，「想到能在主場打生涯首場季後賽，還有球隊面臨的處境，真的很激動。」而他也用行動回應期待，全場三分球8投6中，繳出生涯季後賽新高33分，成為球隊取勝關鍵。

巴瑞特表示：「像今晚這樣的比賽，能幫助我們建立信心，也讓大家知道我們還在這個系列賽裡。我們證明了只要全隊一起打、專注比賽計畫、全力拚戰，就能製造威脅。」

巴恩斯同樣火力全開，除了33分外還送出11助攻、抓下5籃板，攻守兩端全面發揮，兩人也成為暴龍隊史第3組在季後賽同場各拿30分以上的雙人組，前兩組分別是2019年奪冠時期的雷納德（Kawhi Leonard）與羅瑞（Kyle Lowry），以及2016年的羅瑞與德羅展（DeMar DeRozan）。

「我們從一開始就帶著飢渴與企圖心上場，真的很想贏。我們知道這場比賽需要每一個人站出來，大家也都做到了，這證明了我們的韌性，以及我們有多想贏球。」巴恩斯表示。

除了兩大主將，暴龍此戰整體進攻同樣火燙，全隊三分球23投14中、命中率高達61%。替補群也提供強力支援，新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）攻下22分，創下隊史新人季後賽替補上場的得分紀錄；而前兩戰未登場的巴特爾（Jamison Battle）此役投進4顆三分，成為奇兵。

防守端同樣是勝負關鍵。米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布里（Evan Mobley）三人在第2戰同場至少砍下25分，但此戰暴龍成功壓制三人火力，米契爾僅得15分、哈登18分且發生8次失誤，莫布里則拿下15分，命中率同樣不佳。

暴龍總教練拉賈科維奇（Darko Rajakovic）特別點名巴恩斯的防守貢獻，「他今晚為我們做了一切。」巴恩斯也談到防守策略：「那些球員都是頂級得分手，可以用各種方式得分，我們只能盡量用身體對抗、多人協防，保持高強度防守，我認為全隊在互相支援上做得很好。」

比賽前三節雙方仍陷入拉鋸，半場戰成平手，進入第四節前暴龍僅領先2分。但決勝節暴龍全面爆發，單節打出43比23的猛烈攻勢，一舉拉開差距，在主場球迷的沸騰氣氛中鎖定勝局。

談到主場優勢，巴瑞特直言：「現場氣氛真的太瘋狂了，對我們幫助很大。我們就是全力去打，這就是結果。」

系列賽第4戰將繼續在多倫多進行，暴龍在找回節奏與信心後，能否趁勢追平戰局，將成為接下來最大看點。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／庫明加大爆發引網友狂酸柯爾 麥凱倫：他找到屬於自己的舞台

老鷹能在自家主場驚險扳倒尼克，除了老將麥凱倫（CJ McCollum）的致勝一擊，他們同樣展現出堅強的團隊戰力。強森（Jalen Johnson）繳出24分、10籃板、8助攻的全能表現，丹尼爾斯（Dyson Daniels）抓下13籃板鞏固禁區，還有6助攻3抄截的演出；而從板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）更是充分扮演奇兵角色，為老鷹注入滿滿能量。

NBA／真的把金塊打成防守爛隊 灰狼6人得分上雙系列賽反超前

系列賽前兩場比賽打完戰成1：1平手的金塊與灰狼，今天移師到灰狼主場再戰，兩隊間也因為麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）日前批評金塊防守爛的言論增添話題，而麥克丹尼爾斯今天也用場上表現證實自己說法無誤，他從首節就火力全開，最終也攻下20分外帶10籃板，幫助灰狼以113：96擊敗金塊，系列賽取得2：1領先。

NBA／暴龍回主場背水一戰大勝 巴恩斯：知道G3一定要拿下

多倫多暴龍回到主場後終於開胡，第四節靠著外線大爆發一舉射垮騎士，以22分之差大勝，將系列賽扳成1比2。

NBA／致勝一擊！「鷹王」從楊恩換人當 麥凱倫：隊友相信我的能力

亞特蘭大老鷹在關鍵時刻已經有了新的答案。過去，球隊會把最後一擊交給楊恩（Trae Young）；如今，這個角色正式交到麥凱倫（CJ McCollum）手中。

NBA／溫班亞瑪腦震盪仍隨隊遠征波特蘭 G3登場教頭沒說死

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。不過球隊已確認，他將隨隊前往波特蘭客場備戰，持續進行復原評估。

NBA／巴瑞特讚暴龍主場氣氛太瘋狂 巴恩斯：我們真的很想贏尼克

多倫多暴龍在主場背水一戰展現強大反彈力道，靠著巴瑞特（RJ Barrett）與巴恩斯（Scottie Barnes）雙雙攻下33分的驚艷表現，以126比104痛擊騎士，將系列賽扳回1比2。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。