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NBA／暴龍回主場背水一戰大勝 巴恩斯：我們知道這場一定要拿下

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴恩斯(左)率暴龍反撲成功。 美聯社
巴恩斯(左)率暴龍反撲成功。 美聯社

多倫多暴龍回到主場後終於開胡，第四節靠著外線大爆發一舉射垮騎士，以22分之差大勝，將系列賽扳成1比2。

暴龍帶著2分領先進入第4節後，全隊火力爆發，他們最後一節三分球投9中8，單節以43比23完全壓制騎士。巴恩斯（Scottie Barnes）與巴瑞特（RJ Barrett）各攻下33分，新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）從板凳出發，貢獻22分。

另外還繳出11次助攻的巴恩斯賽後表示：「我們知道這場一定要拿下。」

暴龍如果這場輸球，系列賽將陷入0比3困境，NBA史上從未有球隊能自此翻身。

NBA季後賽

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