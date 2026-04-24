NBA／暴龍回主場背水一戰大勝 巴恩斯：我們知道這場一定要拿下

季後賽首輪打得最激烈的老鷹與尼克系列賽，兩隊的第三場比賽今天移師到亞特蘭大舉行，回到主場的老鷹儘管在前三節一路領先，但末節卻一度遭到尼克逆襲，不過第二戰才聯手鎖定勝局的球隊一哥強森（Jalen Johnson）與射手麥凱倫（CJ McCollum）再度挺身而出，於比賽最後1分鐘連得5分，幫助老鷹以109：108，連續兩場比賽以1分差險勝，系列賽取得2：1領先。

2026-04-24 10:28