NBA／致勝一擊！「鷹王」從楊恩換人當 麥凱倫：隊友相信我的能力

亞特蘭大老鷹在關鍵時刻已經有了新的答案。過去，球隊會把最後一擊交給楊恩（Trae Young）；如今，這個角色正式交到麥凱倫（CJ McCollum）手中。

在與紐約尼克的系列賽第3戰，前一場拯救老鷹的34歲老射手麥凱倫再度挺身而出。他在比賽最後時刻繞過掩護接應邊線發球，果斷出手命中15呎中距離跳投，幫助老鷹以109比108險勝尼克，系列賽取得2勝1敗領先優勢，幫助主場一舉點燃贏球氣勢。

「我對失敗很自在，對成功也很自在，」麥凱倫賽後顯得相當從容，「我打了很久的球，真的很珍惜這項運動。」

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）對這記致勝球完全不會感到訝異，「麥凱倫投進了一顆非常關鍵的球，我們對他完成這種進攻充滿信心。」事實上，老鷹整場比賽幾乎一路領先，卻在末節遭遇尼克強力反撲，能夠穩住陣腳，正是仰賴麥凱倫的冷靜與經驗。

麥凱倫在前一戰已經轟下32分，帶領球隊在麥迪遜廣場花園完成驚奇逆轉。回到亞特蘭大後，他上半場再度火力全開獨拿16分，儘管下半場遭尼克防守壓制，全場仍貢獻23分，並在最後重要時刻一擊斃命。

老鷹本季歷經開季低潮與重大交易，將原本核心控衛楊恩（Trae Young）送往巫師後，正式進入新時代。麥凱倫的到來，不僅帶動球隊下半季強勢反彈，也幫助球隊自2021年後首次以完整席次重返季後賽，如今他又成為老鷹試圖「下剋上」的帶頭大哥。

在比賽最後12.5秒，當老鷹握有關鍵進攻機會時，全隊毫不猶豫將球交到麥凱倫手中。他也沒有辜負信任。「我覺得隊友真的很相信我和我的能力。」

這樣的霸氣話語，過去曾是屬於楊恩；如今，亞特蘭大的關鍵先生，已經換人當了。