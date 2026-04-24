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NBA／要讓全世界看見「秘密武器」！湖人艾頓：我的信心超高
湖人隊在季後賽首輪面對火箭隊，前兩戰都贏球取得2比0領先。湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天受訪時提到，即將使出秘密武器。
G2收官階段替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）上陣，艾頓則是遭到棄用。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今天受訪時表示，「他（艾頓）在這兩場比賽裡都是很關鍵的一環，我今天有跟艾頓聊過，我跟他說：『你沒做錯任何事，這也不是你最後沒打的原因，只是當時場上那套陣容正在贏球。』」
對於即將開打的G3，艾頓發下豪語：「我要讓全世界看到，我可以從1號位守到5號位。我原本以為這是秘密武器，但我其實一直在練，也有很多次單打情境中，直接去防聯盟最強球員，現在我的信心已經高到不行。」
湖人今天更新傷兵狀態，唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，里夫斯（Austin Reaves）出戰成疑。火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）也是出戰成疑。
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