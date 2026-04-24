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NBA／真的把金塊打成防守爛隊！ 灰狼6人得分上雙系列賽反超前

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼回到主場展現全員皆兵氣勢痛宰金塊。 美聯社
灰狼回到主場展現全員皆兵氣勢痛宰金塊。 美聯社

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系列賽前兩場比賽打完戰成1：1平手的金塊與灰狼，今天移師到灰狼主場再戰，兩隊間也因為麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）日前批評金塊防守爛的言論增添話題，而麥克丹尼爾斯今天也用場上表現證實自己說法無誤，他從首節就火力全開，最終也攻下20分外帶10籃板，幫助灰狼以113：96擊敗金塊，系列賽取得2：1領先。

灰狼在系列賽第二戰於客場扳回一城，將系列賽拉回到平手局面後，麥克丹尼爾斯在賽後公開指稱金塊多名球員是糟糕的防守者，包括約柯奇Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）等主力都遭到一一點名，為兩隊的第三場比賽增添話題。

而今天金塊在葛登缺陣的情況下，也確實在防守端遭遇灰狼的嚴苛挑戰，首節麥克丹尼爾斯個人就拿下9分，反觀金塊今天從開賽就不在狀態上，首節前14次出手僅命中2球，其中包括三分球6投盡墨，最終團隊單節僅拿下11分，讓灰狼取得14分領先優勢。

第二節灰狼持續撕裂金塊防線，單節再度灌進36分，且不僅在進攻端打趴對手，灰狼今天在防守端也讓金塊吃足苦頭，不僅對約柯奇採取針對性防守，讓戈貝爾Rudy Gobert）整場比賽貼身伺候，麥克丹尼爾斯更是讓金塊二把手穆雷（Jamal Murray）打得是綁手綁腳，上半場打完灰狼已經取得22分領先。

易籃後，金塊在攻守兩端持續無法突破僵局，反觀灰狼在進攻端卻是愈打愈順，最終在團隊6人得分上雙，其中替補上陣的多森姆（Ayo Dosunmu）攻下全隊最高25分外帶9助攻，以及麥克丹尼爾斯20分助拳下，灰狼就以17分差距輕取金塊，取得系列賽2：1領先。

金塊雙星約柯奇與穆雷今天雖然分別有27分、15籃板與16分進帳，但兩人合計43次出手僅命中12球，三分球更是難堪的15投2中，金塊團隊命中率3成4、三分球命中率2成5都遠低於水準。

戈貝爾 灰狼 約柯奇 NBA季後賽 Anthony Edwards Nikola Jokic Rudy Gobert

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