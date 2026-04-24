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NBA／公鹿聘請前灰熊詹金斯當新主帥 字母哥未參與決策

聯合新聞網／ 綜合報導
詹金斯。 美聯社
詹金斯。 美聯社

公鹿隊休賽季與瑞佛斯（Doc Rivers）分道揚鑣，據ESPN報導，公鹿即將聘請前灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）擔任新任總教練。

詹金斯在灰熊執教6賽季3度打進季後賽，例行賽戰績250勝213敗，是灰熊隊史最多勝教頭，卻在上季尾聲無預警被開除，震驚全聯盟。

詹金斯被視為NBA教練界的頂尖選擇，公鹿本季以32勝50敗結束，終結連續9年進入季後賽的紀錄。

ESPN報導指出，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）沒有參與這次聘用過程，且自交易截止日前以來，未與球隊高層進行實質溝通。關於交易字母哥的傳聞也不間斷。

公鹿

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