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NBA／末節狂飆43分 暴龍一節打趴騎士扳回一城

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴雷特(右)。 美聯社
巴雷特(右)。 美聯社

本場賽事

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相隔3個賽季再度重返季後賽的暴龍隊，儘管在與騎士隊的系列賽前兩戰都以雙位數分差輸球收場，但今天回到主場後暴龍年輕陣容打出精彩一戰，在第四節單節拉出43：23的攻勢，其中包括巴特爾（Jamison Battle）三分球4投4中拿下14分，最終以126：104擊敗騎士，扳回一城。

儘管本賽季以東區第4、5種子晉級季後賽，但騎士與暴龍堪稱東區4個系列賽中季後賽經驗落差最大的組合，讓暴龍儘管保有例行賽對戰優勢，但卻是系列賽遭到看衰的一方，前兩場比賽也是一路挨打。

不過今天回到主場後暴龍也展開反撲，上半場就在少主巴恩斯（Scottie Barnes）拿下18分領軍下，與雙衛米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）分庭抗禮，雙方也以54：54戰成平手。

易籃後，巴恩斯持續火燙手感，個人單節再度拿下15分，其中包括投進壓哨中距離跳投，幫助暴龍帶著2分領先進入第四節。

第四節暴龍其他球員也加入戰局，尤其是從板凳殺出的巴特爾個人單節5次出手全都命中，包括三分球4投4中，一人就獨攬14分，但他還不是暴龍單節得分最高的球員，巴瑞特（RJ Barrett）在第四節一人就拿下16分，光是這兩人就為暴龍拿下30分，比騎士團隊23分還要多出7分，這也讓騎士在落後分數超過20分後，就將主力球員換下場，提早棄械投降。

暴龍今天共計有5名球員得分上雙，其中巴恩斯與巴瑞特皆拿下33分，莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）22分，巴特爾14分全集中在第四節；至於騎士雖然也有6名球員得分上雙，但全隊最高分哈登僅拿下18分，且還發生8次失誤，米契爾15分。

暴龍 NBA季後賽 騎士

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