NBA／懷特勇奪運動精神獎 塞爾蒂克球員連兩年獲殊榮

根據消息，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）榮獲NBA運動精神獎，生涯首度抱回象徵此榮譽的「杜馬斯獎」（Joe Dumars Trophy）。這項肯定也讓綠衫軍連續兩年有球員獲獎，延續團隊良好形象，前一季得主是已經離隊的哈勒戴（Jrue Holiday）。

NBA運動精神獎自1995-96賽季開始頒發，旨在表彰在場上最能體現尊重、誠信與公平競爭精神的球員。該獎項以名人堂球星杜馬斯（Joe Dumars）命名，他同時也是首位得主，並將14年NBA生涯全數奉獻給底特律活塞。

評選過程中，每支球隊各提名一名代表球員，聯盟高層從30名候選人中選出6位分區決選名單，最終由現役球員投票決定得主。懷特在本次票選中以2826分高居第一，成功脫穎而出。

其他入圍者方面，溜馬的麥克康奈爾（T.J. McConnell）以2566分排名第2，馬刺的巴恩斯（Harrison Barnes）以2466分位居第3。勇士霍福特（Al Horford）以2456分排名第4，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）則以1950分排第5，雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以1632分名列第6。

懷特近年攻守表現穩定，不僅在場上展現高度紀律與團隊精神，也具備優異實績。他曾兩度入選NBA年度最佳防守陣容，並隨塞爾蒂克奪下2023-24賽季總冠軍，同時在2024年巴黎奧運代表美國男籃摘下金牌，攻守兩端與場外形象兼具。

歷代運動精神獎得主中，康利（Mike Conley）曾4度獲獎，居所有球員之冠；希爾（Grant Hill）3次獲獎居後，哈勒戴、華克（Kemba Walker）和基德（Jason Kidd）則各有2次獲獎。以球隊分佈來說，馬刺和灰熊各有3次領先群雄。