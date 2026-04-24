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NBA／撤銷布克技術犯規但開罰110萬 聯盟：對裁判的指控毫無依據

聯合新聞網／ 綜合報導
布克。 路透
布克。 路透

雷霆隊球員卡盧索（Alex Caruso）昨天跟裁判溝通後，裁判追加太陽隊球星布克（Devin Booker）技術犯規，引爆全網怒火。布克在賽後記者會火上加油，點名裁判威廉斯（James Williams）有問題。聯盟今天撤銷技術犯規，但對布克祭出35000美元（約110萬台幣）罰款。

聯盟今天宣布此項罰款，並表示「對裁判有偏見或不當行為的指控，毫無依據。」。聯盟決定撤銷該技術犯規，先前太陽布魯克斯（Dillon Brooks）和雷霆多特（Luguentz Dort）的技術犯規也撤消。

太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天也在社群平台聲援布克，「我完全支持布克，昨晚的情況對我們這個聯盟來說並不好看。我要說清楚，我們輸球不是因為裁判，但不代表昨晚的問題就不重要。如果裁判要求球員尊重，那球員也應該要求裁判，給予同等的尊重。當裁判漏判、甚至明顯不尊重球員、近乎嘲諷時，就必須被追究責任。任何真正熱愛這項運動的人，都不會喜歡看到昨晚那樣的比賽，他們想看到的是球員在最高水準上的競爭。聯盟需要對這類問題採取更積極的作為，所有球員和所有球迷都值得被這樣對待。」

該爭議是布克身體碰撞後出界，裁判第一時間吹雷霆越南中鋒威廉斯（Jaylin Williams）防守犯規，但卡盧索跑去向裁判爭論後，裁判加吹布克技術犯規。從回放鏡頭可見，布克出界時試圖救球，球碰在威廉斯身上，是裁判當時接受卡盧索爭取，吹布克技術犯規的原因。

布克賽後怒噴，「這絕對是必須要被檢視的事，我聽到卡盧索叫裁判吹技術犯規，結果裁判真的照做了。我11年職業生涯以來，從沒點名批評某位裁判，但威廉斯（James Williams）今晚的表現真的爛透了，從頭到尾都是如此。這對這項運動不好，也傷害比賽的公信力。如果不對這些事情負責，人們會開始把這項運動當成WWE。」

NBA季後賽 Devin Booker 雷霆 太陽 Caruso

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