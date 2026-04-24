NBA／溫班亞瑪腦震盪仍隨隊遠征波特蘭 G3能否登場總教練沒說死

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。不過球隊已確認，他將隨隊前往波特蘭客場備戰，持續進行復原評估。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在賽前受訪時表示，球隊目前尚未排除溫班亞瑪出賽的可能性，「他看起來狀況不錯，目前正按照聯盟規定的每一個步驟進行復原，也持續在進步當中，並會隨隊移動。」

根據傷病報告，溫班亞瑪被列為「出賽存疑」。目前系列賽戰成1比1平手，第3戰將於波特蘭「Moda Center」舉行，第4戰同樣在客場進行。

強森進一步強調，球隊將完全遵循聯盟腦震盪處理流程，「我們甚至還沒討論是否讓他提前排除出賽，這一切都取決於聯盟規範與醫療評估。我們當然希望他能回來，但最重要的是他的健康，一切都會讓程序自然進行。」

依照NBA腦震盪防護規定，球員在受傷後48小時內不得完全恢復對抗訓練，但若症狀未惡化，24小時後即可逐步恢復活動。之後必須在完全無症狀的情況下通過多項測試標準，並經隊醫與聯盟醫療主管共同評估，才能正式獲准回歸。此外，醫療團隊也會將其狀況與賽季前的神經基準測試進行比對，確保安全無虞。

據消息指出，溫班亞瑪已於週三晚間進行部分心肺訓練，且症狀並未加劇，復原進展正向。這位22歲法國長人是在G2第二節剩下8分57秒時受傷，當時他在準備單打哈勒戴（Jrue Holiday）時失去平衡倒地，落地時下巴直接著地，一度疑似失去意識。隊友哈波（Dylan Harper）、布萊恩（Carter Bryant）、巴恩斯（Harrison Barnes）與卡瑟爾（Stephon Castle）第一時間上前關心，場面一度緊張。

溫班亞瑪在籃下坐了數分鐘後，在球隊喊出暫停期間緩緩起身，最終自行跑回球員通道並進入休息室接受檢查。該場比賽他留下5分、4籃板的數據，比賽中也提前離開接受進一步檢查。

溫班亞瑪才以全票之姿奪下年度最佳防守球員，成為史上最年輕得主，例行賽更繳出生涯新高的場均25.0分、11.5籃板、3.1助攻與3.1阻攻，另有1次抄截，攻守兩端全面進化。他整季累計43場同時有抄截與阻攻，並有50場至少2阻攻，其中17場達到5阻攻以上。

在系列賽首戰，他曾豪取35分、5籃板帶領馬刺取勝，但如今因傷能否延續強勢表現，成為戰局最大變數。隨著系列賽進入關鍵階段，馬刺將在確保健康前提下審慎評估溫班亞瑪的回歸時機。