快訊

成立以來上漲逾2000%！「00685L」也要分割了

跟著媽祖走才知道 白沙屯進香路線的隱藏美食地圖

李洋上任砍3億預算！Cheap揭內幕憂：會做事的被搞掉「台灣體育就沒救了」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪腦震盪仍隨隊遠征波特蘭 G3能否登場總教練沒說死

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。 美聯社
溫班亞瑪因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。 美聯社

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。不過球隊已確認，他將隨隊前往波特蘭客場備戰，持續進行復原評估。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在賽前受訪時表示，球隊目前尚未排除溫班亞瑪出賽的可能性，「他看起來狀況不錯，目前正按照聯盟規定的每一個步驟進行復原，也持續在進步當中，並會隨隊移動。」

根據傷病報告，溫班亞瑪被列為「出賽存疑」。目前系列賽戰成1比1平手，第3戰將於波特蘭「Moda Center」舉行，第4戰同樣在客場進行。

強森進一步強調，球隊將完全遵循聯盟腦震盪處理流程，「我們甚至還沒討論是否讓他提前排除出賽，這一切都取決於聯盟規範與醫療評估。我們當然希望他能回來，但最重要的是他的健康，一切都會讓程序自然進行。」

依照NBA腦震盪防護規定，球員在受傷後48小時內不得完全恢復對抗訓練，但若症狀未惡化，24小時後即可逐步恢復活動。之後必須在完全無症狀的情況下通過多項測試標準，並經隊醫與聯盟醫療主管共同評估，才能正式獲准回歸。此外，醫療團隊也會將其狀況與賽季前的神經基準測試進行比對，確保安全無虞。

據消息指出，溫班亞瑪已於週三晚間進行部分心肺訓練，且症狀並未加劇，復原進展正向。這位22歲法國長人是在G2第二節剩下8分57秒時受傷，當時他在準備單打哈勒戴（Jrue Holiday）時失去平衡倒地，落地時下巴直接著地，一度疑似失去意識。隊友哈波（Dylan Harper）、布萊恩（Carter Bryant）、巴恩斯（Harrison Barnes）與卡瑟爾（Stephon Castle）第一時間上前關心，場面一度緊張。

溫班亞瑪在籃下坐了數分鐘後，在球隊喊出暫停期間緩緩起身，最終自行跑回球員通道並進入休息室接受檢查。該場比賽他留下5分、4籃板的數據，比賽中也提前離開接受進一步檢查。

溫班亞瑪才以全票之姿奪下年度最佳防守球員，成為史上最年輕得主，例行賽更繳出生涯新高的場均25.0分、11.5籃板、3.1助攻與3.1阻攻，另有1次抄截，攻守兩端全面進化。他整季累計43場同時有抄截與阻攻，並有50場至少2阻攻，其中17場達到5阻攻以上。

在系列賽首戰，他曾豪取35分、5籃板帶領馬刺取勝，但如今因傷能否延續強勢表現，成為戰局最大變數。隨著系列賽進入關鍵階段，馬刺將在確保健康前提下審慎評估溫班亞瑪的回歸時機。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

季後賽首輪打得最激烈的老鷹與尼克系列賽，兩隊的第三場比賽今天移師到亞特蘭大舉行，回到主場的老鷹儘管在前三節一路領先，但末節卻一度遭到尼克逆襲，不過第二戰才聯手鎖定勝局的球隊一哥強森（Jalen Johnson）與射手麥凱倫（CJ McCollum）再度挺身而出，於比賽最後1分鐘連得5分，幫助老鷹以109：108，連續兩場比賽以1分差險勝，系列賽取得2：1領先。

NBA／威廉斯左腿一級拉傷缺陣 雷霆啟動替補戰力勝率近8成

衛冕軍雷霆在季後賽首輪迅速取得2連勝，不過球隊也傳出傷兵警訊，陣中主力二哥威廉斯（Jalen Williams）確認左腿後肌一級拉傷，將採取逐週觀察方式評估復原狀況，短期內確定無法出賽，這對雷霆戰力可說是帶來不小影響。

NBA／溫班亞瑪腦震盪仍隨隊遠征波特蘭 G3能否登場總教練沒說死

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因腦震盪進入聯盟防護程序，能否出戰關鍵第3戰仍充滿不確定性。不過球隊已確認，他將隨隊前往波特蘭客場備戰，持續進行復原評估。

NBA／懷特勇奪運動精神獎 塞爾蒂克球員連兩年獲殊榮

根據消息，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）榮獲NBA運動精神獎，生涯首度抱回象徵此榮譽的「杜馬斯獎」（Joe Dumars Trophy）。這項肯定也讓綠衫軍連續兩年有球員獲獎，延續團隊良好形象，前一季得主是已經離隊的哈勒戴（Jrue Holiday）。

NBA／撤銷布克技術犯規但開罰110萬 聯盟：對裁判的指控毫無依據

雷霆隊球員卡盧索（Alex Caruso）昨天跟裁判溝通後，裁判追加太陽隊球星布克（Devin Booker）技術犯規，引爆全網怒火。布克在賽後記者會火上加油，點名裁判威廉斯（James Williams）有問題。聯盟今天撤銷技術犯規，但對布克祭出35000美元（約110萬台幣）罰款。

NBA／威廉斯傷退G3出賽成疑 雷霆教頭：他火力全開

衛冕軍雷霆隊今天在與太陽隊的系列賽第2戰，於末節擋下對手反撲收下2連勝，並將在下場比賽前往太陽主場作客，不過今天上半場就有火熱表現的後衛威廉斯（Jalen Williams）卻在第三節就傷退，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也直言，目前還無法確定是否會影響到下場出賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。