NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

季後賽首輪打得最激烈的老鷹與尼克系列賽，兩隊的第三場比賽今天移師到亞特蘭大舉行，回到主場的老鷹儘管在前三節一路領先，但末節卻一度遭到尼克逆襲，不過第二戰才聯手鎖定勝局的球隊一哥強森（Jalen Johnson）與射手麥凱倫（CJ McCollum）再度挺身而出，於比賽最後1分鐘連得5分，幫助老鷹以109：108，連續兩場比賽以1分差險勝，系列賽取得2：1領先。

尼克與老鷹在系列賽前兩場比賽打完戰成1：1平手，其中第二戰老鷹就是靠著麥凱倫與強森攜手攻下49分，其中包括在比賽最後時刻的連續得分，以1分差距險勝。

而今天回到主場的老鷹城市追擊，在首節就拉出33：21的攻勢，尤其是今年才從勇士轉戰老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga）在首節就以百分之百命中率拿下10分，加上麥凱倫延續火燙手感，在上半場就有16分進帳，帶領老鷹前兩節打完仍保有8分領先。

易籃後，老鷹一度再打出8：0攻勢，一口氣將領先優勢擴大到15分，但尼克卻在末節發動猛烈反撲，並在比賽最後1分41秒麥克布萊德（Miles McBride）投進三分球後追平比數，關鍵時刻布朗森更是完成「三分打」幫助尼克取得領先。

但老鷹在比賽最後1分鐘，先是強森在禁區得分，麥凱倫更在倒數12秒接獲強森助攻投進關鍵後仰跳投，助老鷹重新要回領先優勢，反觀尼克布朗森卻在最後一擊出現關鍵傳球失誤，讓庫明加抄截成功，最終老鷹以1分差距帶走2連勝，且兩場比賽都僅贏1分。

老鷹今天共計3名球員得分在20分以上，包括強森24分、10籃板、8助攻，麥凱倫23分，庫明加21分；至於尼克也有3名球員得分在20分以上，其中以阿努諾比（OG Anunoby）29分最佳，布朗森26分，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分。