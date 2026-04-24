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NBA／威廉斯左腿一級拉傷缺陣 雷霆啟動替補戰力勝率近8成

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉斯本季頻頻受到傷勢困擾。 路透社
威廉斯本季頻頻受到傷勢困擾。 路透社

衛冕軍雷霆在季後賽首輪迅速取得2連勝，不過球隊也傳出傷兵警訊，陣中主力二哥威廉斯（Jalen Williams）確認左腿後肌一級拉傷，將採取逐週觀察方式評估復原狀況，短期內確定無法出賽，這對雷霆戰力可說是帶來不小影響。

威廉斯是在對太陽G2中受傷，當時雷霆以120比107取勝，系列賽取得2比0領先。比賽進行至第三節剩下6分26秒時，他在一次快攻上籃未果後明顯感到不適，隨即抓著左腿並向板凳示意，甚至口中說出「左腿後肌」的情況。之後他在幾個回合後刻意犯規離場，直接返回休息室接受進一步檢查，賽後也未接受媒體訪問。

球團隨後證實，威廉斯將至少缺席G3與G4，若系列賽進入G5，他同樣出賽存疑。

事實上，威廉斯本季季後賽開局表現相當亮眼。首戰大勝中繳出22分、7籃板、6助攻的全面數據，第二戰則是在僅23分鐘出賽時間內攻下19分、4助攻，投籃11投7中，展現極高效率。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）也對他的狀態給予高度肯定：「他當時打得非常出色，節奏很好，攻擊力十足，不僅自己能得分，也為隊友創造很多好機會，特別是開局階段，他的表現真的非常突出。」

不過傷病問題一直是威廉斯近年揮之不去的隱憂。上季他帶著右手腕舟月韌帶撕裂的傷勢打完整個季後賽，並在奪冠後才進行手術，導致本季開季缺席前19場比賽。此外，他也曾因右腿後肌拉傷兩度長時間缺陣，甚至在2月11日對太陽攻下28分後再度傷勢復發。

儘管如此，雷霆本季在威廉斯缺陣時仍繳出39勝10敗的優異戰績，顯示球隊整體深度與體系仍具備強大競爭力。

然而在季後賽強度全面升級的情況下，威廉斯的傷病問題無疑還是會成為雷霆連霸之路的一大隱憂。

NBA季後賽

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