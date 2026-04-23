快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／威廉斯傷退G3出賽成疑 雷霆教頭：他火力全開

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊威廉斯。 法新社
雷霆隊威廉斯。 法新社

衛冕軍雷霆隊今天在與太陽隊的系列賽第2戰，於末節擋下對手反撲收下2連勝，並將在下場比賽前往太陽主場作客，不過今天上半場就有火熱表現的後衛威廉斯（Jalen Williams）卻在第三節就傷退，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也直言，目前還無法確定是否會影響到下場出賽。

雷霆在系列賽首戰大勝太陽後，今天的第二場比賽雖然也是一路領先，甚至到第四節初一度擴大到26分差，但末節卻被太陽反咬，導致戰情一度陷入緊張局面，但最終靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續送出兩次關鍵助攻給多特（Luguentz Dort）與米契爾（Ajay Mitchell）投進三分球，才成功鎖定勝局。

儘管系列賽收下2連勝，但雷霆今天在第三節卻傷了明星後衛威廉斯，他因為左腿拉傷在該節剩下6分半鐘時，於一次上籃不中後示意換人，最終也回到休息室進行檢查，總教練戴格諾說：「我認為他加重了左腿的傷勢，接下來幾天我們會讓他進行檢查，並即時通知大家最新情況。」

戴格諾強調，目前關於威廉斯下場能否出賽都還是未知數，所以他不會做任何假設，「但顯然，我認為他打得非常出色，不僅火力全開還極具爆發力，也為隊友創造很多投籃機會，尤其是在今天比賽初期。」

至於雷霆一哥亞歷山大今天不僅攻下37分，還與加拿大國家隊隊友布魯克斯（Dillon Brooks）爆發零星衝突，談到太陽本場比賽展現十足韌性，他說：「即是他們投籃不準，但仍想辦法保持競爭力，他們很拚且團結一致，並且用正確的方式在打球。」

亞歷山大 威廉斯 雷霆 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／布魯克斯領太陽反撲功虧一簣 雷霆再度射日系列賽2連勝

NBA／雷霆卡盧索指揮吹T裁判竟照做！太陽布克怒嗆：比賽會變WWE

NBA／太陽格林兩戰轟71分封神！「偶像」柯瑞特別鼓勵「處理雷霆」

NBA／布朗森首節飆分助尼克搶首勝 老鷹主帥：他總會突然大爆發

相關新聞

NBA／布魯克斯領太陽反撲功虧一簣 雷霆再度射日系列賽2連勝

衛冕軍雷霆隊與太陽隊今天在西區季後賽首輪第二戰打出激烈對抗，儘管雷霆在第四節初一度取得26分領先，但太陽也在布魯克斯（Dillon Brooks）領軍下發動猛烈反撲，在比賽最後3分鐘追到10分差，但最終雷霆仍在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下37分領軍下，以120：107收下系列賽2連勝，兩隊接下來將轉戰鳳凰城交手。

NBA／威廉斯傷退G3出賽成疑 雷霆教頭：他火力全開

衛冕軍雷霆隊今天在與太陽隊的系列賽第2戰，於末節擋下對手反撲收下2連勝，並將在下場比賽前往太陽主場作客，不過今天上半場就有火熱表現的後衛威廉斯（Jalen Williams）卻在第三節就傷退，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也直言，目前還無法確定是否會影響到下場出賽。

NBA／不懂SGA到季後賽還有哨音 太陽惡棍：喬丹和詹皇很硬

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）和雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都是加拿大人，雙方今天在場上火藥味十足，布魯克斯賽後受訪直言亞歷山大「太脆弱」。

NBA／雷霆卡盧索指揮吹T裁判竟照做！太陽布克怒嗆：比賽會變WWE

太陽隊今天在季後賽首輪G2以107：120輸給雷霆隊，系列賽陷入0：2落後。本場比賽吹罰尺度再度引發熱議，太陽球星布克（Devin Booker）火大開嗆裁判。

NBA／誰來接任勇士主帥？灣區記者點名四冠功臣伊古達拉

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）合約到期，他的去留將是勇士休賽季最重要的事。《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）記者指出，勇士四冠功臣伊古達拉（Andre Iguodala）可能是新任總教練人選。

NBA／與偶像艾佛森成忘年之交 阿肯色後衛阿庫夫預約樂透區

今年在NCAA賽場表現出色的阿肯色大學明星後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.），今天在ESPN節目中正式宣布，將投入2026年NBA選秀會，目前在各家選秀預測中穩居前10順位，甚至被看好有問鼎前6名的實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。