NBA／威廉斯傷退G3出賽成疑 雷霆教頭：他火力全開

衛冕軍雷霆隊今天在與太陽隊的系列賽第2戰，於末節擋下對手反撲收下2連勝，並將在下場比賽前往太陽主場作客，不過今天上半場就有火熱表現的後衛威廉斯（Jalen Williams）卻在第三節就傷退，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也直言，目前還無法確定是否會影響到下場出賽。

雷霆在系列賽首戰大勝太陽後，今天的第二場比賽雖然也是一路領先，甚至到第四節初一度擴大到26分差，但末節卻被太陽反咬，導致戰情一度陷入緊張局面，但最終靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續送出兩次關鍵助攻給多特（Luguentz Dort）與米契爾（Ajay Mitchell）投進三分球，才成功鎖定勝局。

儘管系列賽收下2連勝，但雷霆今天在第三節卻傷了明星後衛威廉斯，他因為左腿拉傷在該節剩下6分半鐘時，於一次上籃不中後示意換人，最終也回到休息室進行檢查，總教練戴格諾說：「我認為他加重了左腿的傷勢，接下來幾天我們會讓他進行檢查，並即時通知大家最新情況。」

戴格諾強調，目前關於威廉斯下場能否出賽都還是未知數，所以他不會做任何假設，「但顯然，我認為他打得非常出色，不僅火力全開還極具爆發力，也為隊友創造很多投籃機會，尤其是在今天比賽初期。」

至於雷霆一哥亞歷山大今天不僅攻下37分，還與加拿大國家隊隊友布魯克斯（Dillon Brooks）爆發零星衝突，談到太陽本場比賽展現十足韌性，他說：「即是他們投籃不準，但仍想辦法保持競爭力，他們很拚且團結一致，並且用正確的方式在打球。」