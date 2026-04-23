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NBA／不懂SGA到季後賽還有哨音 太陽惡棍：喬丹和詹皇很硬

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽布魯克斯、雷霆亞歷山大。 法新社
太陽布魯克斯、雷霆亞歷山大。 法新社

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）和雷霆隊「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都是加拿大人，雙方今天在場上火藥味十足，布魯克斯賽後受訪直言亞歷山大「太脆弱」。

太陽今天以107：120輸給雷霆，亞歷山大攻下全場最高的37分；布魯克斯得到全隊最高的30分，但6犯提前離場。儘管太陽全場只少雷霆3顆罰球，但許多球迷和太陽球員仍質疑裁判偏袒雷霆。

布魯克斯受訪時批評裁判吹罰尺度，「裁判應該出來解釋判決，現在情況真的很誇張，大家都看得到，比賽開始變火爆，場上失去控制，但哨聲只吹某一邊。」

談到防守亞歷山大的心得，布魯克斯說，「有點太脆弱了，裁判就是會吹這種，我要更聰明一點，但這是季後賽，是男人的比賽。我以前看喬丹（Michael Jordan）或是詹姆斯（LeBron James）年輕的時候，比賽都很強硬、很有身體對抗。」

布魯克斯質疑，「我真的不懂，為什麼到季後賽，還允許這麼多倒地、誇張動作、假摔和亂甩身體這種行為存在。」

對於布魯克斯和其他球隊球迷的批評，亞歷山大淡然回應，「我沒辦法控制布魯克斯或對方任何人要抱怨什麼，我能做的就是上場，盡全力幫球隊贏。」

NBA季後賽 太陽 雷霆 Dillon Brooks Shai Gilgeous-Alexander

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