NBA／雷霆卡盧索指揮吹T裁判竟照做！太陽布克怒嗆：比賽會變WWE

太陽隊今天在季後賽首輪G2以107：120輸給雷霆隊，系列賽陷入0：2落後。本場比賽吹罰尺度再度引發熱議，太陽球星布克（Devin Booker）火大開嗆裁判。

太陽三節打完陷入22分落後，第四節一度打出20：4攻勢反撲，最終仍功虧一簣。儘管本場比賽太陽獲得22次罰球、雷霆25次，差距並不大，但許多球迷仍在網路上批評裁判對雷霆過於偏袒。

第一個爭議是布克面對卡盧索（Alex Caruso）防守時出手，手肘碰到卡盧索的臉，裁判吹進攻犯規，太陽挑戰失敗。接下來的回合，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）輕鬆買犯成功，讓太陽球員不可置信。

第二個爭議是布克身體碰撞後出界，裁判第一時間吹雷霆越南中鋒威廉斯（Jaylin Williams）防守犯規，但卡盧索跑去向裁判爭論後，裁判加吹布克技術犯規。從回放鏡頭可見，布克出界時試圖救球，球打到雷霆中鋒威廉斯身體，成為吹技術犯規的原因。

布克在賽後記者會怒噴，「這絕對是必須要被檢視的事，我聽到卡盧索叫裁判吹技術犯規，結果裁判真的照做了。我11年職業生涯以來，從沒點名批評某位裁判，但威廉斯（James Williams）今晚的表現真的爛透了，從頭到尾都是如此。這對這項運動不好，也傷害比賽的公信力。如果不對這些事情負責，人們會開始把這項運動當成WWE（世界摔角娛樂）。」

WWE比賽結果都是為了娛樂，事件安排好的劇本，布克可能是在暗批聯盟將籃球比賽當成劇本。布克接著補充說，「我知道我還沒在這個聯盟拿過總冠軍，但我已經打了11年，走到今天這個位置，卻被這樣對待，甚至讓我不得不公開說出來，代表事情真的很嚴重。」