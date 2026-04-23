NBA／布魯克斯領太陽反撲功虧一簣 雷霆再度射日系列賽2連勝

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.1 籃板 4.29 助攻 6.6 抄截 1.4

衛冕軍雷霆隊與太陽隊今天在西區季後賽首輪第二戰打出激烈對抗，儘管雷霆在第四節初一度取得26分領先，但太陽也在布魯克斯（Dillon Brooks）領軍下發動猛烈反撲，在比賽最後3分鐘追到10分差，但最終雷霆仍在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下37分領軍下，以120：107收下系列賽2連勝，兩隊接下來將轉戰鳳凰城交手。

太陽今年在從附加賽脫穎而出後，季後賽首輪就碰上衛冕軍雷霆，首場比賽就以35分差距慘敗，不過今天的第二戰太陽也展現韌性，首節雷霆一哥亞歷山大就火力全開攻下11分，但季後賽經驗豐富的布魯克斯也挺身拿下7分，幫助太陽僅以1分差距落後給雷霆。

不過第二、三節，雷霆其他球員也加入搶分行列，尤其是威廉斯（Jalen Williams）在本場比賽前6次出手都命中，第二節中段個人就已經拿下16分，加上雷霆在防守端持續對太陽加壓，前三節打完雷霆已經取得23分領先，第四節初更一度領先到26分。

當勝負看似底定的情況下，太陽布魯克斯卻在末節挺身而出，個人一度連得13分，加上布克（Devin Booker）與奧尼爾（Royce O’Neale）也加入進攻，太陽在比賽最後3分47秒追到僅剩10分差，不過關鍵時刻雷霆米契爾（Ajay Mitchell）與多特（Luguentz Dort）連續接獲亞歷山大助攻投進三分球，幫助球隊穩住領先優勢，最終雷霆仍是以13分差距收下2連勝。

雷霆今天以亞歷山大攻下37分表現最佳，威廉斯與霍姆葛倫（Chet Holmgren）皆有19分進帳，米契爾14分；至於太陽則以布魯克斯30分最佳，布克與格林（Jalen Green）則分別拿下22分與21分，但太陽本場比賽受制於雷霆防守共發生高達21次失誤，讓雷霆透過失誤拿下22分，成為一大敗因。