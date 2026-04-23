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NBA／誰來接任勇士主帥？灣區記者點名四冠功臣伊古達拉

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士四冠功臣伊古達拉。 路透
勇士四冠功臣伊古達拉。 路透

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）合約到期，他的去留將是勇士休賽季最重要的事。《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）記者指出，勇士四冠小前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）可能是新任總教練人選。

柯爾在附加賽尾聲，與柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）相擁並溫情喊話，受訪時談到自己的去留，也提到球隊需要注入新血。因此外界推測柯爾可能無法續留勇士。

《舊金山標準報》記者川上指出，柯爾的接班人選有，現任防守協調教練史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）、塞爾蒂克隊助教卡塞爾（Sam Cassell）、分析師貝里（Brent Barry）以及勇士四冠功臣伊古達拉。

現年42歲的伊古達拉職業生涯19年，有8年效力勇士，奪下4座冠軍，其中2014-15年奪下總決賽MVP，是一名防守和球商兼具的全能球員，不過退休後並沒有擔任教練經驗。

勇士 伊古達拉

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