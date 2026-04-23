NBA／與偶像艾佛森成忘年之交 阿肯色後衛阿庫夫預約樂透區

今年在NCAA賽場表現出色的阿肯色大學明星後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.），今天在ESPN節目中正式宣布，將投入2026年NBA選秀會，目前在各家選秀預測中穩居前10順位，甚至被看好有問鼎前6名的實力。

「首先我要感謝上帝與我的家人，沒有他們我無法走到這步。」阿庫夫在受訪時展現謙遜氣息，但其賽場數據卻極具侵略性，他在大一賽季便以場均23.5分、6.4籃板、3.1助攻的華麗成績，奪得SEC分區最佳球員，並帶領阿肯色大學殺入全美16強，高達44%的三分球命中率，更證明他已具備適應NBA現代球風的投射射程。

日前阿庫夫也現身湖人與火箭的季後賽現場，感受頂級殿堂的防守強度，他說：「現場節奏完全不同，球員為了總冠軍拚盡全力。看到那一幕，我更加確定自己屬於那裡，這是我職涯的核心目標。」

阿庫夫的棄學參選，也讓名帥卡利派里（John Calipari）的「控衛生產線」清單再添一筆，回顧過去，從2008年狀元羅斯（Derrick Rose）、2010年狀元沃爾（John Wall），到後來的福克斯（De'Aaron Fox）與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），皆是在卡利派里調教下成為選秀會焦點。

阿庫夫坦言，正是因為卡利派里對頂尖後衛的開發能力，才讓他當初選擇加盟阿肯色，「這份傳統對我而言意義重大。」

除了名師執教，阿庫夫身上更流淌著傳奇後衛艾佛森（Allen Iverson）的鬥魂，他坦承自己的球風甚至指標性的辮子頭造型，都是受到「答案」的影響，兩人近月更建立起忘年之交，「他總提醒我，每一場都要當作最後一場來打，這是我引以為傲的精神。」