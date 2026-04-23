NBA／傳奇皮爾斯直言尼克無法奪冠：在我有生之年都不會

傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）在節目中發出驚人言論，他點名幾支球隊長期無法在季後賽取得成功，並直言他們在自己有生之年都不會奪冠，被他提到的球隊包含東區勁旅尼克與老鷹。

皮爾斯在節目《No Fouls Given》中，點名尼克、老鷹、拓荒者與國王四隊，認為他們在未來也難以奪冠，他說：「這四隊在我有生之年都還沒拿過冠軍，而我現在仍然不相信在我活著的時候他們會奪冠，等他們再奪冠時，我大概已經離開人世了。」

皮爾斯曾幫助塞爾蒂克拿下2008年總冠軍，當時他也奪下總決賽MVP，他在20年職業生涯曾十度入選明星賽，並在退休後入選名人堂。

尼克本季例行賽拿下53勝29敗，戰績名列東區第三，被視為東區爭冠勁旅之一，目前在首輪系列賽與老鷹戰成1：1平手，不過尼克上次打進總冠軍賽得追溯至1999年，上次奪下總冠軍更要回到1973年。