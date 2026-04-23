NBA／和傳奇吉諾布里並肩 馬刺強森獲年度最佳第六人

NBA今天公佈年度最佳第六人獎項，馬刺隊前鋒強森（Keldon Johnson）加入球隊傳奇「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）行列，成為隊史第2位獲得這項年度肯定的球員。

強森本季被拉到板凳，替補出發為球隊攻下1081分，成為隊史第一位單季得分超過1000分的替補，本季表現也讓他擊敗熱火哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）和金塊隊的小哈德威（Tim Hardaway Jr.），以63張第一名選票獲得年度最佳第六人。

「我覺得這是我一路努力和奉獻的證明，我對熱愛的事投入的熱情。」26歲的強森提到，一路上不是都一帆風順，但自己從未氣餒，也不曾走歪，「我找到了每天成為最好強森的方式，獲得年度第六人是對我努力的最好證明，也是我的隊友、馬刺以及相信我、信任我的人的最好證明。」

2022到23賽季時，強森場均22分是馬刺得分王，前4個職業賽季先發打了205場比賽，不過一天在達拉斯的早上，他在球隊會議前和當時教練波波維奇（Gregg Popovich）碰面，傳奇教頭告知他打算讓他改打替補。

對於身份轉變，強森坦言對信心多少有些打擊，但仍相信波波維奇是為團隊最初最好決定；最近202場比賽，強森有201場從板凳出發，包括最近兩季的159場比賽。

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）形容，球員強森無所不在，每場比賽都願意為球隊拚盡全力，是球隊的靈魂人物，「我們球隊有很多個性鮮明的球員，也有些球隊的門面，但強森就是球隊靈魂，如果你看我們看夠久就會明白。

剛拿下年度最佳球員的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）附和說，不論從上場時間或數據，強森都是隊上付出最多的成員，「他的表現也超越所有人，因為他是球隊的靈魂，不論何時他都能帶來活力，值得這座年度最佳第六人。」