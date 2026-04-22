NBA／太陽主帥認為對雷霆不能單打 布魯克斯唱反調：我會單挑SGA

太陽隊在季後賽首輪G1以84比119被雷霆隊痛宰。太陽主帥奧特（Jordan Ott）今天受訪時強調，不能一直單打，但「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）表示，要和雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單挑。

太陽首戰完全被雷霆守死，今天訓練結束後，奧特受訪時提到，「我們不能對這支球隊單打，不能一直持球不移動，不能整晚都去投高難度兩分球。」

本季加盟太陽化身單打好手的布魯克斯，上一戰22投6中效率極差，對於奧特的說法，他受訪時笑說，「大方向是這樣沒錯，但只要機會出現，我還是會和亞歷山大單挑。」

「為什麼不？」布魯克斯說，「他（亞歷山大）是很好的防守者，但我喜歡這個對位。我們在加拿大國家隊就經常對上，我不會忘記在巴黎奧運一對一的時光，你可以去問他到底誰佔上風。」

布魯克斯的策略是消耗亞歷山大體力，他解釋，「這種整場在進攻端拼命的球員，有時候在防守端會想休息。我會想辦法讓他在防守端也動起來，用腳、用手、用腦，多數時候他會撐不住，這樣我們就能創造機會。」