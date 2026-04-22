快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／太陽主帥認為對雷霆不能單打 布魯克斯唱反調：我會單挑SGA

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽惡棍布魯克斯（左）放話要單挑雷霆一哥亞歷山大（右）。 路透
太陽惡棍布魯克斯（左）放話要單挑雷霆一哥亞歷山大（右）。 路透

太陽隊在季後賽首輪G1以84比119被雷霆隊痛宰。太陽主帥奧特（Jordan Ott）今天受訪時強調，不能一直單打，但「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）表示，要和雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單挑。

太陽首戰完全被雷霆守死，今天訓練結束後，奧特受訪時提到，「我們不能對這支球隊單打，不能一直持球不移動，不能整晚都去投高難度兩分球。」

本季加盟太陽化身單打好手的布魯克斯，上一戰22投6中效率極差，對於奧特的說法，他受訪時笑說，「大方向是這樣沒錯，但只要機會出現，我還是會和亞歷山大單挑。」

「為什麼不？」布魯克斯說，「他（亞歷山大）是很好的防守者，但我喜歡這個對位。我們在加拿大國家隊就經常對上，我不會忘記在巴黎奧運一對一的時光，你可以去問他到底誰佔上風。」

布魯克斯的策略是消耗亞歷山大體力，他解釋，「這種整場在進攻端拼命的球員，有時候在防守端會想休息。我會想辦法讓他在防守端也動起來，用腳、用手、用腦，多數時候他會撐不住，這樣我們就能創造機會。」

NBA季後賽 太陽 雷霆 Dillon Brooks Shai Gilgeous-Alexander

相關新聞

NBA／史馬特補後場空缺助湖人2連勝 詹姆斯：他就是個贏家球員

湖人今天在後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣下，於西區首輪系列賽第二場比賽，以7分差距擊敗火箭，收下2連勝，賽後攻下28分、7助攻、8籃板的詹姆斯（LeBron James）就表示，儘管球隊處於領先優勢，但接下來他們將前往充滿敵意的客場，必須拿出比前兩戰更好的表現。

NBA／吞個人季後賽7連敗 杜蘭特：湖人對我們投不進很有信心

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天對湖人隊系列賽第二戰回歸，儘管上半場就攻下20分，但下半場只拿3分，且全場還發生平個人季後賽紀錄的9次失誤，最終火箭不僅以7分差距輸球，杜蘭特更是吞下個人季後賽7連敗。

NBA／溫班亞瑪進入腦震盪程序 G3出賽成疑馬刺強調有應對措施

剛以全票獲得本季年度最佳防守球員的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），生涯第2場季後賽只打12分鐘傷退，且可能因腦震盪缺席後續季後賽，加上球隊今天103：106遭拓荒者隊逆轉，堪稱「賠了夫人又折兵」。

NBA／太陽主帥認為對雷霆不能單打 布魯克斯唱反調：我會單挑SGA

太陽隊在季後賽首輪G1以84比119被雷霆隊痛宰。太陽主帥奧特（Jordan Ott）今天受訪時強調，不能一直單打，但「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）表示，要和雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單挑。

NBA／KD先盛後衰加關鍵失誤 詹姆斯飆28分率湖人2連勝火箭

西區季後賽首輪賽事，湖人隊今天繼續在主場迎戰火箭隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，火箭則是迎回當家球星杜蘭特（Kevin Durant），但湖人在詹姆斯（LeBron James）猛轟28分下，以101：94擊敗火箭，將帶著系列賽2：0優勢轉戰休士頓。

NBA／斑馬腦震盪疑慮G2提前傷退 拓荒者14分大逆轉扳平系列賽

馬刺隊以西區第2種子身分挺進季後賽，今天首輪第2戰上半場先傷當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），老將巴恩斯（Harrison Barnes）第四節再傷到手腕退場，儘管第四節一度領先14分，但讓拓荒者演出逆轉勝，以106：103踢館成功，扳平系列賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。