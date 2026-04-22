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NBA／吞個人季後賽7連敗 杜蘭特：湖人對我們投不進很有信心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭杜蘭特(左)在對決湖人系列賽G2上陣，但仍吞下敗仗。 法新社
火箭杜蘭特(左)在對決湖人系列賽G2上陣，但仍吞下敗仗。 法新社

本場賽事

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球員照片
Kevin Durant
位置 前鋒
得分 26
籃板 5.46
助攻 4.8
抄截 0.79

2025-2026賽季

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天對湖人隊系列賽第二戰回歸，儘管上半場就攻下20分，但下半場只拿3分，且全場還發生平個人季後賽紀錄的9次失誤，最終火箭不僅以7分差距輸球，杜蘭特更是吞下個人季後賽7連敗。

杜蘭特在系列賽首戰因為膝蓋不適臨時缺陣，今天第二戰總算回歸，並與詹姆斯暌違8年再度在季後賽交鋒，「兩老」上半場也互別苗頭，杜蘭特更是高效率的以7投6中拿下20分，幫助火箭與湖人拉鋸。

但易籃後，湖人對杜蘭特祭上包夾戰術，導致他進攻效率大打折扣，整個下半場僅有3分進帳，且還接連發生失誤，包括比賽最後1分鐘的致命傳球失誤，更是斷送球隊逆轉機會。

談到今天輸球後球隊陷入0：2劣勢，杜蘭特說：「他們對我們投不進球這點十分有信心，事情就是這麼簡單。除了投籃外，我們在比賽的其他方面都保有對抗性，就是讓他們在投籃上佔了主導地位。接下來我們必須更有侵略性，也必須把球投進去。」

根據統計數據，杜蘭特過去3場面對湖人的比賽中，已經累積出現20次失誤，展現湖人在情蒐與防守策略上的成功，詹姆斯（LeBron James）說：「你只能盼著他投不進，然後用不同防守站位去針對他，不斷改變防守策略，我們就像投手一樣，把快速球、曲球、伸卡球、蝴蝶球等所有招式都用上。」

詹姆斯 NBA 湖人 NBA季後賽

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