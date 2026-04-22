快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史馬特補後場空缺助湖人2連勝 詹姆斯：他就是個贏家球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
史馬特(右)持球進攻。路透
史馬特(右)持球進攻。路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

湖人今天在後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣下，於西區首輪系列賽第二場比賽，以7分差距擊敗火箭，收下2連勝，賽後攻下28分、7助攻、8籃板的詹姆斯（LeBron James）就表示，儘管球隊處於領先優勢，但接下來他們將前往充滿敵意的客場，必須拿出比前兩戰更好的表現。

湖人今年以西區第4種子晉級季後賽，並在首輪遭遇火箭，不過球隊雙衛唐西奇、里夫斯卻持續受到傷勢困擾，首輪能否出賽仍是未知數，但湖人在前兩場比賽不僅詹姆斯維持高穩定發揮，每場比賽也都有不同球員挺身而出，包括今天史馬特（Marcus Smart）投進5記三分球拿下25分外帶7助攻，肯納德（Luke Kennard）則有23分。

談到史馬特今天開賽就外線火力全開，且兩場比賽在攻守兩端都帶給球隊極大幫助，詹姆斯說：「他就是個贏家球員，專門打勝利的籃球。他做的很多事情都不會體現在數據上，像是撲接一顆、成功卡位或是不斷干擾對手出手等。他身經百戰，還打過冠軍賽，更重要的是他一點都不害怕關鍵時刻，當你擁有這樣的一名球員時，總能為球隊帶來冷靜。」

而41歲的詹姆斯今天也超越賈霸，成為季後賽史上單場得分最高的41歲球員，對於接下來將作客火箭主場，他也強調必須拿出比前兩戰更好的表現，「我們別無選擇，這是季後賽，是先贏四場比賽的人才晉級，我們現在就是專注在第三場，大家都很清楚接下來要進入充滿敵意的客場，回到主場的球隊也會打得更好，所以我們必須做好應對這種強度的準備。」

史馬特 里夫斯 湖人 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／KD先盛後衰加關鍵失誤 詹姆斯飆28分率湖人2連勝火箭

NBA／湖人缺唐西奇對決火箭有隱憂 史馬特直言防KD「太殘酷」

NBA／第19次征戰季後賽平紀錄 詹姆斯父子亮相更創史上首見

NBA／火箭少杜蘭特太傷！詹姆斯、肯納德聯手湖人開紅盤

相關新聞

NBA／KD先盛後衰加關鍵失誤 詹姆斯飆28分率湖人2連勝火箭

西區季後賽首輪賽事，湖人隊今天繼續在主場迎戰火箭隊，後場雙星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，火箭則是迎回當家球星杜蘭特（Kevin Durant），但湖人在詹姆斯（LeBron James）猛轟28分下，以101：94擊敗火箭，將帶著系列賽2：0優勢轉戰休士頓。

NBA／溫班亞瑪進入腦震盪程序 G3出賽成疑馬刺強調有應對措施

剛以全票獲得本季年度最佳防守球員的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），生涯第2場季後賽只打12分鐘傷退，且可能因腦震盪缺席後續季後賽，加上球隊今天103：106遭拓荒者隊逆轉，堪稱「賠了夫人又折兵」。

NBA／吞個人季後賽7連敗 杜蘭特：湖人對我們投不進很有信心

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天對湖人隊系列賽第二戰回歸，儘管上半場就攻下20分，但下半場只拿3分，且全場還發生平個人季後賽紀錄的9次失誤，最終火箭不僅以7分差距輸球，杜蘭特更是吞下個人季後賽7連敗。

NBA／史馬特補後場空缺助隊2連勝 詹姆斯：他就是個贏家球員

湖人今天在後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣下，於西區首輪系列賽第二場比賽，以7分差距擊敗火箭，收下2連勝，賽後攻下28分、7助攻、8籃板的詹姆斯（LeBron James）就表示，儘管球隊處於領先優勢，但接下來他們將前往充滿敵意的客場，必須拿出比前兩戰更好的表現。

NBA／斑馬腦震盪疑慮G2提前傷退 拓荒者14分大逆轉扳平系列賽

馬刺隊以西區第2種子身分挺進季後賽，今天首輪第2戰上半場先傷當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），老將巴恩斯（Harrison Barnes）第四節再傷到手腕退場，儘管第四節一度領先14分，但讓拓荒者演出逆轉勝，以106：103踢館成功，扳平系列賽。

NBA／批約柯奇是糟糕防守者 灰狼前鋒：金塊沒有能護框的人

灰狼在系列賽中逆轉金塊，以119：114扳平比分，前鋒麥克丹尼爾斯批評金塊全隊防守差勁。他表示，面對約柯奇和穆雷等人，灰狼只需把握攻擊機會。金塊在關鍵時刻防守失誤，讓灰狼逆轉並創下隊史第二大分差紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。