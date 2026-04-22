NBA／史馬特補後場空缺助湖人2連勝 詹姆斯：他就是個贏家球員

湖人今天在後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣下，於西區首輪系列賽第二場比賽，以7分差距擊敗火箭，收下2連勝，賽後攻下28分、7助攻、8籃板的詹姆斯（LeBron James）就表示，儘管球隊處於領先優勢，但接下來他們將前往充滿敵意的客場，必須拿出比前兩戰更好的表現。

湖人今年以西區第4種子晉級季後賽，並在首輪遭遇火箭，不過球隊雙衛唐西奇、里夫斯卻持續受到傷勢困擾，首輪能否出賽仍是未知數，但湖人在前兩場比賽不僅詹姆斯維持高穩定發揮，每場比賽也都有不同球員挺身而出，包括今天史馬特（Marcus Smart）投進5記三分球拿下25分外帶7助攻，肯納德（Luke Kennard）則有23分。

談到史馬特今天開賽就外線火力全開，且兩場比賽在攻守兩端都帶給球隊極大幫助，詹姆斯說：「他就是個贏家球員，專門打勝利的籃球。他做的很多事情都不會體現在數據上，像是撲接一顆、成功卡位或是不斷干擾對手出手等。他身經百戰，還打過冠軍賽，更重要的是他一點都不害怕關鍵時刻，當你擁有這樣的一名球員時，總能為球隊帶來冷靜。」

而41歲的詹姆斯今天也超越賈霸，成為季後賽史上單場得分最高的41歲球員，對於接下來將作客火箭主場，他也強調必須拿出比前兩戰更好的表現，「我們別無選擇，這是季後賽，是先贏四場比賽的人才晉級，我們現在就是專注在第三場，大家都很清楚接下來要進入充滿敵意的客場，回到主場的球隊也會打得更好，所以我們必須做好應對這種強度的準備。」