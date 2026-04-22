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NBA／溫班亞瑪進入腦震盪程序 G3出賽成疑馬刺強調有應對措施

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞馬今天臉部重摔進入腦震盪保護程序，後續能否出賽得通過聯盟評估。 法國新聞社
溫班亞馬今天臉部重摔進入腦震盪保護程序，後續能否出賽得通過聯盟評估。 法國新聞社

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剛以全票獲得本季年度最佳防守球員的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），生涯第2場季後賽只打12分鐘傷退，且可能因腦震盪缺席後續季後賽，加上球隊今天103：106遭拓荒者隊逆轉，堪稱「賠了夫人又折兵」。

溫班亞瑪第二節開打約3分鐘就在轉身時重摔，臉部撞地後直接退場，且進入腦震盪保護程序。

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）今天落敗後表示，目前溫班亞瑪的狀況還沒太多進展，只知道禁區大將有接受治療，「我們毫無疑問會採取適當措施。」

被詢問溫班亞瑪是否有接受腦震盪以外的其他評估？強森直接回應：「沒有。」

根據聯盟規定，腦震盪的球員48小時內不能恢復訓練，但24小時後若症狀沒有惡化，就可逐步恢復活動，後續要在無症狀下達到相關標準，並在隊醫和聯盟協商後才能回到賽場。

馬刺和拓荒者系列賽第3戰將於台灣時間本周六移波特蘭，溫班亞瑪能否即時回歸打上問號。

「法國狀元」重摔讓第二節時間停在8分57秒，場上隊友包括哈波（Dylan Harper）、布萊恩（Carter Bryant）、巴恩斯（Harrison Barnes）和卡瑟爾（Stephon Castle）都立刻關心他的狀況。

今天攻下馬刺最高18分的卡瑟爾表示，當下是確認溫班亞瑪是否OK，「他自己跑下場，所以這是個好消息。」

當時防守溫班亞瑪的拓荒者老將哈勒戴（Jrue Holiday）被吹了犯規，但他認為自己並沒碰到溫班亞瑪，「裁判響哨後我就去抱怨，我沒有真的看到（他摔倒）。」

溫班亞瑪離場15分鐘後，陪他回到休息室的馬刺首席訓練師塞文寧（Will Sevening）回到板凳席，溫班亞瑪仍在休息室，之後球隊就宣布他進入腦震盪治療，本戰不會回歸。

馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）表示，希望當家中鋒一切無恙，不過現在也還沒聽到任何消息，「顯然失去這位大個子對我們打擊很大，但我們是支很好的隊伍，我們會持續團結，當彼此的後盾，繼續做讓我們走到這一步的事情。」

卡瑟爾也說，希望所有成員都能健康，少了溫班亞瑪也讓比賽打得更辛苦，但第3戰不論哪五位選手在場上，都會打出馬刺該有的風格。

NBA季後賽 馬刺 拓荒者 Victor Wembanyama Jrue Holiday

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